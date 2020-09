Rocío Flores sale en defensa de su familia: «Basta ya de intentar romper una familia»

Antonio David Flores se ha convertido en los últimos días en el protagonista de varias polémicas tras salir a la luz supuestas infidelidades a Olga Moreno durante su matrimonio. Una situación que ha puesto al límite al colaborador de ‘Sálvame’ hasta tal punto que ha amenazado con abandonar el programa ya que su matrimonio estaba pasando por una mala época a raíz de todo esto. Ahora, días más tarde, ha sido su hija Rocío Flores la que ha roto su silencio para salir en su defensa.

Rocío Flores, harta de lo que se dice de su familia | Foto: Telecinco.es

«Si estoy aquí es para decir: basta ya», era sus primeras palabras en una conexión en directo con ‘Sálvame’ a las puertas de su casa: «Basta ya de hacer da de forma gratuita y de intentar romper una familia que lleva 20 años luchando mano a mano por situaciones mucho más duras y mucho más difíciles con un mismo objetivo, que son sus hijos». La que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ no podía contener las lágrimas mientas su padre lo presenciaba todo desde el plató.

La joven asegura que está siendo testigo de como su familia lo está pasando realmente mal mientras los compañeros de su padre no dejan de hablar de algo tan delicado: «Que tenga que ver a Olga destrozada, que tenga que ver a mi padre, que viene con el alma partida… No estoy dispuesta a que mi familia se rompa«, y rompe una lanza a favor de Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, con un ataque directo a su propia madre, Roció Carrasco: «Porque a mí la que me duele es la que esta ahí arriba en mi casa, que fue la que me ha criado, le pese a quien le pese. Y el que está ahí [su padre] es el que me ha hecho y es lo que más quiero en esta vida».

Antonio David Flores abandona el plató al oir a su hija | Foto: Telecinco.es

Para Rocío Flores es doloroso ver no solo como Antonio David Flores y Olga Moreno lo pasan mal, sino como esto también está afectando a sus hermanos: «Que tengo dos hermanos pequeños que van al colegio, que se relacionan con gente», y advierte: «Tengo una hermana de 8 añitos y no me da la gana de que se críe en una familia desestructurada como me crié yo«. Por este mismo motivo, la televisiva no va a permitir que se siga haciendo daño a su familia: «Porque Olga tiene familia y mi padre tiene una madre 90 años y no estoy dispuesta a que le de un patatus con todas las barbaridades que se están diciendo. No todo vale».

Durante estos días también se ha hablado mucho de que los causantes de que todo esto haya salido a la luz puedan ser Rocío Carrasco y su pareja, Fidel Albiac, en un intento de ataque hacia ellos: «No sé si hay una mano negra, verde o amarilla fosforita, pero sé a ciencia cierta quien es. Antes de sacar la mierda de nadie, que mire cada uno lo que tiene en su casa, que es mucho peor».

Antonio David Flores se sigue plateando dejar el programa | Foto: Telecinco.es

Su padre, que presenciaba todo desde plató, no podía evitar echarse a llora cuando escuchaba a hablar a su madre, intentando ocultarse de las cámaras. La situación era cada vez más insostenible para él, hasta tal punto que acabó abandonando el plató para ir se a llorar a su camerino. Tras unos minutos y con una cámara esperando a ver su reacción, el colaborador salía maleta en mano para abonador las instalaciones de Mediaset. Jorge Javier Vázquez, en un intento desesperado de frenarlo, se acercó a él para saber si esta era su marcha definitiva del programa tal y como había amenazado, y sus únicas palabras fueron las siguientes: «Habéis conseguido lo que queríais«.

Rocío Flores reacciona a la exclusiva de Carmen Borrego

Rocío Flores también se vio envuelta en los últimos días en una polémica en torno a su nombre. Carmen Borrego concedía una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que intentaba defender a su amiga Rocío Carrasco atacando directamente a su hija: «Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón», y añadía: «A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada y es incapaz de perdonar». Ante etas palabras, la hija de Antonio David Flores solo quiso decir lo siguiente: «Me parece muy triste que una persona tenga que utilizar mi nombre para hacer una exclusiva cuando pertenece a una de las familias más importantes de este país. Yo eso nunca lo he hecho pero que cada uno haga lo que quiera«, sentenciaba.