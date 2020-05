Rocío Flores se abre en canal sobre su relación con su madre en ‘Supervivientes 2020’: «No supe estar a la altura como hija»

Rocío Flores se ha enfrentado al puente de las emociones como nunca, y una evz más su distanciamiento con su madre ha tenido mucho protagonismo, diciendo en primer lugar sobre la culpa: «Hay algo de que me culpabilizo cada vez que me levanto y es que en una etapa de mi vida no haber podido estar con mi hermano, cuando quizás más me necesitaba, no haber podido ayudarle, no hay mayor dolor que ese, y luego también me culpabilizo, cuando era muy pequeña y me tenía que hacer responsable de cosas que por edad no me correspondía, intentas que haya esa conexión y no lo consigues, sentía impotencia por no poder cambiarlo, porque hubiese esa conexión entre ellos».

Rocío Flores, emocionada en ‘SV 2020’/ Foto: cuatro.com

En cuanto a pedir perdón, lo tiene claro, y siente que a veces no ha estado a la altura con su hermano, una de las personas más importantes de su vida: «Pediría perdón a mi hermano por no haber podido estar cuando debería de haber estado y luego también a mi padre, porque quizás a lo mejor en la etapa más dura que hemos vivido en casa pues no supe estar a la altura, yo soy muy cabezota y enfadarme con él e irme a la cama sin pedirle perdón, pues aquí en ‘SV’ lo pienso constantemente, y luego no tengo que perdonar a nadie, yo creo que cada uno somos mayores y sabemos lo que hacemos, no es el tener perdonar que no hayas estado».

Una de las cosas que se echa en cara a sí misma en no preocuparse por ella, y pensar en los demás: «Siempre pienso más en los míos que en mí misma, y cuando me equivoco soy la primera persona que pide perdón, no creo que me tenga que pedir perdón a mí misma, a lo mejor por no pensar en mí cuando debía de haberlo hecho».

Rocío Flores habla de sus sentimientos en ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

Parece que siente que no se ha abierto en canal cuando debía de haberlo hecho y eso a la larga le ha pasado factura. Con lágrimas en los ojos en todo momento, está claro que no tener relación con su madre le ha pasado factura de una manera increíble: «Me arrepiento de no haber exteriorizado muchísimas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, de no haber pedido ayuda y de no hacer ver que había un problema, y de callármelo para que mi gente no sufriera, y también a día de hoy me arrepiento de los distanciamientos, te cuestionas un montón de cosas continuamente, mi vida no ha sido una vida muy fácil, cuando te lo tragas, te lo tragas y te lo tragas, pues si lo hubiera exteriorizado, las cosas hubieran sido de otra manera».

Quiere retomar el contacto con su madre

Y está claro que de quien está distanciada es de su madre, pidiendo una vez más ese contacto que está al alcance de su mano descolgando un teléfono, aunque parece que una tercera persona se lo estaría impidiendo: «Y el distanciamiento es obvio con mi madre, el llevar tantísimos años sin tener relación con ella, el fracaso que siento en cada intento y el ver la relación que mi padre tiene con su madre, o mis amigas, es muy doloroso, porque el tiempo se ha ido y no vuelve, eso duele mucho. Y el tener un problema y saber que no tienes a la otra parte… puedo dar las gracias de tener a Olga porque es como si fuese mi segunda madre, pero… Por mi parte sí que quiero un acercamiento, lo deseo, por David también», y una de sus frases más duras ha llegado cuando ha dicho: «No supe estar a la altura como hija«.