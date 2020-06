Rocío Flores se convierte en la tercera finalista de ‘Supervivientes 2020’

Con Hugo convertido en el cuarto finalista de ‘Supervivientes 2020’, Ana María Aldón, Rocío Flores y Jorge Díaz se enfrentaban a las últimas pruebas del reality. El perdedor de la primera de ellas y el perdedor de la segunda se enfrentarían a un televoto. Un televoto al que se han tenido que enfrentar Rocío y Jorge, siendo Ana María la primera finalista definitiva del concurso.

La audiencia ha decidido que fuera el Guardia Civil el que acompañase en el televoto definitivo a la mujer de Ortega Cano, quedando Rocío Flores como tercera clasificada de la edición: «Darles las gracias, saben ambos que me llevo a personas muy grandes de aquí. Desearles mucha suerte a los dos y que me voy súper contenta», decía ya junto a Lara Álvarez.

Jorge y Rocío antes de saber quién pasaba a la gran final / Telecinco.es

«¡Quién me lo iba a decir! Muchísimas gracias a todo el mundo que me haya apoyado, a mi familia, a ti, a todo el mundo.. He aprendido muchísimo y salgo de aquí muy agradecida, de verdad«, decía no arrepintiéndose ni un instante por la gran aventura que deja a sus espaldas.

Rocío: «Tengo que creer en mí un poquito más»

En ese momento, como ha ocurrido con el resto de expulsados, ha hecho una pequeña reflexión sobre qué ha significado esto para ella: «Creo que he sido yo en todo momento, habrá gente que le guste y gente que no, pero si algo me ha enseñado ‘Supervivientes’ es que tengo que creer en mí un poquito más. ha sido para mí una experiencia que me ha enriquecido personalmente«.

Rocío reflexionando sobre su paso por ‘Supervivientes 2020’ / Telecinco.es

Eso sí, lo que no ha conseguido es superar y dejar atrás ese miedo con el que llegó al reality: «Estaba muerta de miedo antes de empear y lo tengo ahora, me da miedo todo, enfrentarme a la realidad. Pero bueno… Somos personas que estamos muy expuestas, una familia complicada…»