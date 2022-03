Rocío Flores se estrena como colaboradora de 'Ya son las 8'

Ya es una realidad. Rocío Flores es la nueva colaboradora de Ya son las 8, espacio conducido por Sonsoles Ónega en Telecinco y que se emite de lunes a viernes. Este 24 de marzo la hija de Antonio David Flores ha debutado en el espacio en el que también coincidirá con una persona muy especial para ella. Se trata de su tía Gloria Camila, con quien mantiene una excelente relación desde siempre.

Nada más comenzar, la influencer ha asegurado que estaba algo “nerviosa”. “Estoy bien y agradecida por la oportunidad”, ha indicado. “Oye, tú no tengas miedo”, ha dicho por su parte la presentadora. “No, no lo tengo”, ha respondido entre risas la nieta de Rocío Jurado. Mientras ha debutado en este nuevo trabajo en televisión se ha podido escuchar de fondo como sonaba el hit interpretado por Marta Riesco, pareja de su padre. “¿Te gusta?”, le ha preguntado Ónega a lo que Rocío ha respondido con cierta timidez: “Muy bonita”.

Después, Rocío Flores ha confesado que ha hablado con Gloria y otros colaboradores del espacio y que le han transmitido que hay “muy buen ambiente” y que espera “disfrutar” en esta nueva andadura. Por otro lado, la hija de Rocío Carrasco ha tenido que hacer frente a los numerosos asuntos que le han colocado en primera plana mediática durante las últimas semanas. Uno de ellos ha tenido que ver con su relación sentimental con Manuel Bedmar, ya que su historia de amor se vio salpicada por la polémica ante unas presuntas infidelidades por parte del joven a Rocío.

Aunque ya dejó claro en El programa de Ana Rosa que no iba a pasar ciertos límites en cuanto a la privacidad de su pareja, ya que es anónimo, esta vez ha dejado claro en qué punto se encuentra para zanjar así con todo tipo de rumores. “Lo único que os puedo decir que es a lo que me vengo manteniendo es que no quiero hablar de mi relación, tampoco quiero que siente mal, pero lo único que puedo contaros es que sigo bien. Mi vida sentimental está muy bien y no ha habido ningún cambio. Estoy feliz, contenta…”, ha expresado.

Antonio Rossi que se encontraba en el plató, ha querido saber si los testimonios de otras mujeres alegando haber tenido algo con Bedmar que aparecieron las semanas pasadas en Sálvame le llegaron a afectar a nivel personal o con su chico. «Es una pregunta que entra dentro de decirte cómo es mi relación», ha esquvado Rocío. Después, se ha sincerado y ha reconocido que es «humana para eso y para todo». De esta manera, la colaboradora se ha estrenado en Ya son las 8, se ha podido quitar los nervios de las primeras veces y ha dado un paso al frente para frenar todos los rumores que han girado en torno a su relación.