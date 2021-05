Rocío Flores vuelve a dar la cara para defender a Olga Moreno: «me parece muy sucio y muy feo»

Nada más conocerse que Rocío Flores sería comentarista en ‘Supervivientes’, la joven dejó claro que su trabajo no sería el de defender en plató a la mujer de su padre, Olga Moreno, sino el de simple comentarista, analizando el concurso de todos los participantes de la edición. Sin embargo, aunque mantiene su palabra, lo cierto es que casi desde el comienzo Rocío ha sacado la cara por la madre de su hermana pequeña, defendiéndola frente a quien haga falta, intento mostrar su verdadero rostro. Este martes durante ‘Tierra de nadie’ lo ha vuelto a hacer, se ha convertido en la defensora ‘no oficial’ de Moreno y ha sacado todo su carácter para ella.

La situación ha surgido tras una nueva polémica de Valeria, que no consigue encajar con el resto de sus compañeros, tampoco con Olga, con quien ha tenido más de un roce. Ante esta situación, la defensora de la italiana, Marina, no ha dudado en catalogar a la malagueña de «manipuladora». La respuesta de Rocío no se ha hecho esperar: «después de ver estas imágenes, me parece muy feo y muy sucio que digáis que Olga manipula a todos con la situación tan complicada que vive mi familia, cuando hemos visto que esto no es así, es que Valeria es una persona muy intensa». El gesto de la hija de Rociíto acompañaba a sus palabras; seria y contundente, quizás cansada de que se cuestiona tanto a una persona primordial en su día a día.

A pesar de esta acérrima defensa que le cuesta tanto reconocer, Rocío no dudó tampoco en confesar hace una semana exacta que las palabras de Olga sobre su familia le hacen daño. Claro, la mujer de su padre no tiene ni idea de esto y, aunque con cuentagotas, siguen contando cosas sobre su día a día. Este martes se ha mostrado un pequeño vídeo en el que la andaluza vuelve a hablar de su familia, especialmente sobre la propia Rocío, llegando a llorar durante su discurso.

Aunque habrá que esperar seguramente hasta el jueves para ver el vídeo al completo, entre otras cosas Olga Moreno dice: «Ella ha sido nuestra cómplice en los últimos 21 años» y «yo soy como Dios para ella». Dos afirmaciones sobre las que seguramente la joven prefiera no pronunciarse pero que evidencian la gran unión familiar que forman.

Rocío Flores no es la única que recibe palabras de cariño de la empresaria. Hace unos programas era su hermano, David Flores, el que se convertía en el protagonista después de que Olga reconociera que tiene muchas ganas de verle. «David… en la vida he tenido tantas ganas de abrazarlo. No tiene nada que ver con lo que sale en la tele, es un cacho de pan», decía para añadir, ya refiriéndose a los dos, «los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mí. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar», decía.