Rocío Flores y Barranco hablan en ‘SV 2020’ sobre la infidelidad de Gloria Camila a Kiko Jiménez

Rocío Flores ha querido hablar con Albert Barranco sobre toda la polémica que generaron unas imágenes de él y Gloria Camila en una discoteca de Barcelona cuando aún salía con Kiko Jiménez, en donde parecía que entre los dos había algo más que amistad. Aunque el extronista en un principio desmintió que estuviese con la hija de Ortega Cano, este terminó reconociéndolo cuando Kiko Jiménez desveló que Gloria Camila le había sido infiel con varios hombres.

Barranco en ‘Supervivientes 2020’| Foto: Cuatro.es

«¿Tú no fuiste a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ a desmentir que Gloria Camila le había sido infiel contigo?», le preguntó la hija de Antonio David. «Yo no desmentí nada en el programa, a mí me llamaron de otros programas y yo lo negué todo porque no soy nadie para decir algo cuando me pidieron que no lo contase«, aseguró el superviviente.

Rocío Flores bastante sorprendida con la respuesta del extronista le dijo que estaba «flipando» con que dijese que eso era cierto: «¿Me estás diciendo en mi cara que Gloria le puso los cuernos a Kiko contigo?», le preguntó la hija de Rocío Carrasco. «Sí, y lo sabe todo el mundo», afirmó muy seguro Barranco.

La superviviente, algo mosqueada, le aseguró al concursante que no iba a decirle nada porque le caía bien y no quería comenzar una discusión: «Yo este tema ni lo he sacado, yo solo quiero zanjarlo y no hablar nunca más del tema», aseguró Barranco que además dijo que él fue a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ «sin cobrar ni un duro» y que si hubiese querido, podría haber ganado dinero con todo esto: «Estoy en desacuerdo pero son cosas vuestras, no me voy a meter», le dijo la nieta de Rocío Jurado.

Kiko Jiménez en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

La reacción de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez, que estaba en el plató de ‘MyHyV’ viendo las imágenes, afirmó que se notaba que Barranco estaba diciendo la verdad mientras que Flores trataba de manipularlo con la forma en la que le hablaba: «Rocío lo que intenta es que se contradiga, él ha recibido muchas presiones (…) Rocío pretende ponerle contra las cuerdas para salvarle el culo a su tía y no lo ha conseguido«, aseguró el colaborador.