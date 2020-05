Rocío Flores y Elena, en pie de guerra en ‘Supervivientes 2020’: «Tiene doble cara»

La convivencia es cada vez más complicada en ‘Supervivientes 2020’ y cada vez nacen más roces entre los pocos concursantes que siguen en Honduras. Las últimas enemigas declaradas son Elena y Rocío Flores, quienes cada vez tienen menos cosas en común y más por las que tirarse lo trastos a la cabeza. Todo comenzó cuando, en plena jornada de pesca, las caracolas no eran suficientes para seguir pescado. En la búsqueda del culpable, rápidamente Jorge reconocía que solo había conseguido recoger 6 por el frío que estaba pasando en el agua.

«Aquí todo el mundo se queja de que Ana María recogía carnaza y no repartía, pero aquí nadie fue a por más«, comenzaba diciendo alterada la hija de Antonio David Flores: «Aquí cada uno mira por si mismo». Pero la joven insistía en todas las veces que se le había echado en cara a la mujer de Ortega Cano lo mismo que estaba haciendo él: «Yo no me estoy quejando», decía Jorge. «No, tú no te quejas de nada porque nunca te mojas en nada«.

Elena salió en defensa de Jorge y acabó a gritos con Rocío Flores | Foto: Telecinco.es

En plena discusión, Elena se metió en la conversación para defender a su compañero y echarle en cara a Rocío Flores que ella se había quedado durmiendo y le había cedido su turno a Jorge en lugar de salir a pescar como le correspondía. «Ella debería de haber ido a por caracolas la primero y no quedarse ahí. Y sale del agua y se queda ahí tumbada«, decía muy enfadada la madre de Adara. «Lo que tengas que decir, me lo dices aquí. Que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano, como llevas haciendo tres meses», le respondía la aludida.

Ya durante la gala 13 del concurso, ambas volvían a hablar sobre lo ocurrido y la cosa no iba a mejor, todo lo contrario. «Me paso el día tirada. Pero en cosa de supervivencia no creo que corresponda decirme nada porque hago los mismo que tú: pescar», decía Rocío Flores. «Jorge al final reconoció su error. Pero que se haya metido Elena a decir que tenía que haber salido cuando le cedí mi turno».

Rocío Flores echa en cara las críticas a Ana María Aldón | Foto: Telecinco.es

Por su parte, la madre de Adara intentaba enterrar en hacha de guerra. O al menos al principio. «Fue un arranque de furia. Me dio mucha rabia que atacaran a Jorge. Fue desmesurado. Lo difícil es salir a primera hora, lo fácil es quedarse durmiendo«. Fue entonces cuando Hugo Sierra fue invitado por Jorge Javier Vázquez a entrar en la conversación: «Hay que puede ser más activa. Es el caso de Rocío y de Barranco. Lo mismo Elena también. Ana María e Ivana se mueven bastante. Yo también lo intento y Jorge también», reconocía el uruguayo.

«Delante de la cámara: jiji, y por delante te la clava»

«Pero a mí me importa cero lo que piense Elena, lo que piense Hugo, baje Cristo», decía visiblemente enfadada Rocío Flores. Pero al final la conversación fue más allá de la pesca y salió a relucir la mala relación entre ambas. «Tiene doble cara. Detrás de cámara: jiji jaja; y por delante de la clava«, reconocía la hija de Rocío Carrasco. «El Día de la madre, hace comentarios sobre mi madre: ‘Tienes que felicitarla tú, que es tu madre’, estando como estaba. Y el Día del padre igual: ‘Yo no pensaba que tu padre se pusiera a hacer los deberes contigo’. Y como esos comentarios más», denunciaba la joven mientras Ivana Icardi le daba la razón.

«Son como esas vecinas que están todo el día detrás de la mirilla para señalarte cuando lo haces. No tengo ninguna mala intención en las palabras que digo, pero si ellas piensan que soy así, me da igual», respondía Elena. «Si que es verdad que ella fuera de cámara habla de una manera y delante es otra», añadía Barranco. Pero Hugo Sierra quiso romper una lanza a favor de su exsuegra: «Conmigo se comporta de manera lineal. Si me tiene que decir las cosas, me las dice, aunque esté la cámara«.

«Tus padres parecen extraterrestres, normalízalos»

Algo que agradeció bastante mientras rechazaba los ataques de Rocío Flores e Ivana Icardi. «Ay, la víctima», decía la argentina. «Serás tú la víctima en este capítulo. Como en todo. En los ‘GH’, aquí. Está explotando su papel de víctima«, le echaba el cara su compañera. Pero Rocío Flores seguía sacando a la luz más malos momentos con Elena: «Y luego el tema de violencia de género, que sabemos como es en España. Yo le dije que sería en su caso, no en el mío«, añadía.

Rocío Flores, ofendida por como hablaba de sus padres | Foto: Telecinco.es

Elena no dudó en justificar que todo lo que dijo de sus padres lo había hecho con el resto de compañeros y que nada tenía que ver con quien eran los padres de su compañera: «No he hecho el comentario con ningún tipo de palabra. No toda la gente que te pregunta de tus padres te quiere hacer una entrevista. Pero todo lo que digas es con alguna mala intención», reconocía.

Tras estas palabras, Rocío Flores no dudó en reconocer que ella hablaba de sus padres con total libertad y que «me da igual que me pregunten«. Pero para Elena las cosas no son así: «Pues parece que son extraterrestres, normalízalos«. Durante el resto de la noche, Rocío Flores siguió reconociendo que entre ellas no va a cambiar nada y tampoco tiene nada en contra de su compañera. Pero Elena no tenía el mismo pensamiento y si que parece guardarle cierto rencor a su compañera.