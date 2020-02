Rocío Flores y José Antonio ponen verde a Sofía Suescun en ‘SV 2020’: «Cuando su vida no vende, vende a otros»

Rocío Flores y José Antonio Avilés han hecho muy buenas migas en ‘Supervivientes 2020’ tanto es así que, la hija de Antonio David ha querido desahogarse con el colaborador de ‘Viva la Vida’ sobre toda la polémica que ha surgido entre ella, Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

«Ambos tienen la desfachatez de decirte que la percha de la entrevista no eras tú», le decía Avilés sobre todas las portadas de revistas que se había hecho la pareja a costa de la familia de la concursante: «No se han hecho una, se han hecho unas pocas revistas», decía Flores a lo que Avilés le preguntó si tenía pensado demandarlos: «No lo sé, lo tengo que mirar», aseguró.

Rocío Flores y José Antonio Avilés en ‘Supervivientes 2020’| Foto: cuatro.es

Asimismo, el colaborador le confesó a la concursante que «no traga» a Sofía Suescun desde que la conoció: «No puedo con ella, no la trago, tiene muy poca ética, cuando su vida no vende, tiene que vender la de los otros», aseguró el superviviente, a lo que Flores le dijo que ella pensaba que Suescun al ser un «personaje de la televisión» sería capaz de tener los recursos suficientes para vender por ella misma pero que, se había dado cuenta de que no.

«A menos que cuenten algo fuerte no tienen cabida en una entrevista, como personaje no dan», afirmó el colaborador que añadió que a Jiménez y a Suescun lo único que les mueve es el dinero: «Se desquicia cuando tiene una cámara delante y al final solo demuestra que lo único que le mueve es el dinerito», aseguró.

Sofía Suescun que vio estos vídeos en ‘MyHyV’ aseguró que lo que decía Avilés era falso y que de hecho le hacía la pelota por los pasillos de Telecinco: «La primera que no quiso hablarle porque se inventaba las cosas y que le bloqueó fui yo (…) Cuando me lo encuentro no te imaginas el peloteo que me hace«, aseguró.

Sofía y Kiko arremeten contra Rocío Flores

Asimismo, sobre Rocío Flores, Suescun dejó claro que estaba cansada de que dijese que los demás ganaban dinero gracias a ella, cuando el único interés que tiene Flores es por el conflicto con su madre: «A Rocío no le ha quedado claro que lo único que vende es la historia con su madre y no habla de ella porque le conviene», aseguró la reina de los realities.

Sofía Suescun en ‘MyHyV’| Foto: cuatro.es

Por su parte Jiménez acusó a la hija del colaborador de ‘Sálvame’ de ser una hipócrita porque critica lo mismo que ella estaba haciendo ahora: «Me sorprende porque los que se han quedado a gusto, han sido ellos hablando de nosotros cuando no estamos participando en el reality. Que hable de su madre no de mí ni de Sofía», afirmó.