Rocío Flores y la importancia de su hermana Lola en su vida

Rocío Flores ha querido destacar la importancia de su hermana Lola en su vida. La joven destaca que su hermana le salvó la vida. Rocío fue preguntada por el momento más importante de su vida y no dudó al contestar lo siguiente.

«El nacimiento de mi hermana Lola fue un momento muy positivo en mi vida, llegó en un momento crucial en mi vida y me sacó de lo más hondo y un hoyo en el que estaba metida».

«Lola me dijo que tampoco me iba tan lejos, y le dije que sí y durante tres meses. La pobre no dejaba de llorar» reconocía Rocío. La joven sigue siendo masacrada vilmente por parte de Alejandra Rubio, la que faltaba de las Campos para hacer de brazo armado de Rocío Carrasco, y en Telecinco parecen dar una de cal y una de arena respecto a Rocío.

Por un lado, le dan un protagonismo merecido y le pagan mejor que a nadie. Por otro, no dudan en contratar a colaboradores que no dejen de criticar su actitud. En esta ambivalencia parece sobrevivir la cadena que, por cierto, no duda en sacar partido de una crisis sanitaria convirtiendo en microbiólogos a cualquiera que pase por allí.

En fin, Serafín, que Rocío Flores está logrando subsistir como buenamente puede y que, poco a poco, va sacándole partido a su personalidad y a su ascendencia. De la suerte dependerá cómo evoluciona su participación en el concurso del que está siendo protagonista. Indícanos si merecida o no.

