Rocío Jurado: Sale a la luz la prueba de que sí existen sus diarios

Más de 20 años estuvo en silencio Rocío Carrasco. Sin embargo, tomó la decisión de contar su historia en un documental que se emitió el pasado mes de marzo, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Desde entonces, han salido a la luz muchos detalles sobre su entorno familiar, que en estos momentos se encuentra en el punto de mira. De hecho, lo estará aún más a partir del próximo otoño, cuando se emita la segunda parte de la docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’, donde Rociíto hablará de los motivos por los cuales se distanció de su familia, entre otras cosas. Debido a todo este entramado, salió a la luz que Rocío Jurado había escrito unos diarios. Este viernes, José Ortega Cano acudió como invitado estrella a ‘Viva el verano’, el nuevo formato que ameniza las noches de los viernes.

Durante su participación dio a entender de que tenía conocimiento de esos escritos, aunque más tarde reculó. Ahora, se ha mostrado la prueba definitiva de que la artista sí anotaba sus pensamientos en unas memorias. El programa ‘Socialité’ ha rescatado una entrevista -que se emitió en 2003 con Pedro Ruiz- de lo más reveladora que confirmaría dicha teoría.

“Te gusta ser ama de casa, es una mujer a la que le gusta escribir sus pensamientos”, dijo Ruiz en un primer momento. Palabras que hoy en día cobran un gran significado debido al revuelo que se ha generado en las últimas semanas. La artista respondió que “me gusta desligarme bastante y perderme en mí misma”. El contenido de dicha conversación tuvo lugar exactamente hace 18 años.

Ortega Cano cambia la versión de los diarios

Si en un momento, el maestro confirmó a Toñi Moreno que sí sabía de los diarios. “Sé a qué escritos se refiere y dónde los ha encontrado”, dijo. Horas más tarde entró en directo en ‘Viva la Vida para cambiar la versión. “Lo de ayer fue una broma. Me estaban cansado el tema del diario. No tengo nada que ver, no la he visto en mi vida con un diario. No conozco nada del diario, no tengo nada. Era una broma», aseguró esta vez. Por otro lado, Ana María Aldón revelaba que había unos documentos: “Sé que existe un continente, pero no sé el contenido”.

Quien también se ha pronunciado al respecto fue Amador Mohedano durante su entrevista en el ‘Deluxe’. Jorge Javier Vázquez le advirtió que si descubriese lo que había escrito le podría afectar personalmente. “Si el diario sale a la luz, tú y Gloria vais a llorar mucho por tu hermana”, expresó. Ahora solo queda esperar a que se emita la segunda parte de la mini-serie de Rocío Carrasco, ya que revelará más detalles sobre su vida privada y lazos familiares.