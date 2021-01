Rocío Osorno anuncia en Instagram su separación de Jacobo Robatto, senador de Vox

La noche del miércoles ha estado marcada por una noticia que ha dejado en completo shock a la red. Rocío Osorno ha anunciado a través de los stories de su Instagram su separación de Jacobo Robatto un año y medio después de darse el ‘sí, quiero’. La influencer que siempre ha sido muy celosa de su intimidad y compartía contados momentos con el que hasta hace poco era su pareja, ha tomado la decisión de contar lo sucedido antes de que empazaran a circular los rumores.

Pese a la noticia, la conocida diseñadora de vestidos de invitada y de novia -Rocio Osorno Collection-, se encuentra bien y » en paz», en un periodo de aceptación en el que está tranquila y feliz. No solo ha hecho un comunicado en su cuenta de Instagram sino que se ha grabado ella misma contando algunos de los motivos que le han llevado a la pareja a tomar esta fulminante decisión que ha generado un gran revuelo en la red.

«Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo -ya sabemos cómo son las RRSS-«, ha comenzado diciendo antes de dar a conocer la noticia.

«Coco y yo, ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar, y eso al final va mermando una relación hasta llegar a este punto», ha confesado Rocío Osorno a sus seguidores que han mostrado un gran apoyo a la joven.

La separación entre Rocío y Jacobo llega tan solo 8 meses después de que la diseñadora diera a luz a su segundo hijo al que han llamado Luis. Sin embargo, ha querido dejar constancia de que, aunque nadie se esperaba que pondrían punto y final, -ya que acaban de terminar hace relativamente poco de reconstruir su nuevo hogar en Sevilla-, Osorno está bien. «Tengo la cabeza en mis hijos y mi trabajo -que no es poco-, y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por motivos que no sean los que os he contado», ha termiando diciendo para tranquilizar a las redes.

«Ya sabéis que en estos temas cuando hay niños en medio, es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad», ha dicho mientras también ha querido agradecer el cariño recibido. De esta manera, termina Rocío Osorno un año atípico en el que ha sido madre por segunda vez y con muchos proyectos por delante. También ha aprovechado para decir que se encuentra «feliz» y que pese a que ahora esté bien es porque está en un proceso de asimilación porque » ya se ha luchado lo que tenía que luchar». Incluso ha llegado a decir que no sabía si compartiría los stories dando explicaciones de su ruptura por miedo a la repercusión social y a los comentarios que se podrían hacer en redes sociales.