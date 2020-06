Roi Méndez, tras lanzar ‘Aviones de papel’: «Tener referentes de ‘OT’ ayuda para evitar bajones»

Si hubo alguien que marcó ‘OT 2017’ ese fue Roi Méndez. Su carisma y su forma de ser cautivaron a todo el mundo y ahora hace disfrutar a todos sus fans con su música. El cantante acaba de lanzar ‘Aviones de papel’, una colaboración junto a Sinsinati que ha tenido mucho éxito entre los seguidores de ambos. Dicho título da nombre también a su gira, que se ha visto obligado a posponerla por el coronavirus.

Bekia: ¿Qué tal has afrontado el tema del confinamiento?









Roi Méndez: Dentro de lo que cabe con optimismo. Me pilló en Ávila y estuve dos meses fuera de casa. Estaba bien, en el campo, y ahora ya estoy en Madrid. Estuve aprovechando para hacer cosas, aprender cosas nuevas y trabajando.

B: ¿Has empleado el tiempo en el tema de la música?

R.M: La verdad que lo invertí bastante en eso, en ver bastantes vídeos, producir y cosas que siempre las quise hacer pero encontrar un hueco en tu día a día es difícil.

B: La gente ha aprovechado para sacar a relucir habilidades en la cuarentena. ¿Tú has sido uno de ellos?

R.M: Descubrí que se me dan bien los juegos de mesa. No suelo ganar pero siento que soy competente.

B: Háblame de ‘Aviones de papel’, tu nueva canción con Sinsinati.

R.M: Estoy muy contento con la acogida. Date cuenta que llevo un año sin sacar nada entonces quieras que no pensaba que la gente se habría olvidado. Está teniendo muy buena aceptación por parte de los medios, de la gente y súper contento y con ganas de seguir sacando música.

B: ¿Cómo surgió esta colaboración?

R.M: Estaba con Álvaro de Sinsinati en mi casa y también con Dani Fernández, tomando algo y charlando y les puse este tema. Sentí que le gustó mucho a Álvaro y a priori no era el tema que más le pegaba a él y a partir de ahí lo hicimos ‘legalmente’ y pudo salir el tema.

[embedded content]

B: ¿Desde el principio querías que la colaboración fuera con Sinsinati? ¿O surgió de forma espontánea?

R.M: El tema lo tenía compuesto con Carlos Ares y lo produjo él pero lo teníamos guardado desde agosto del año pasado. El tema estaba ahí esperando y apareció Álvaro, nos conocimos esa semana, hubo muy buen feeling y estas cosas tienen que surgir de esta forma orgánica para que se saboree mejor.

B: Háblame de ese videoclip tan divertido y original.

R.M: Me gusta mucho porque siempre quise hacer un videoclip así. Fue bastante arriesgado porque es jugar con el chiste de la cutrez pero hay que hacerlo bien. No es fácil hacer un vídeo que dé la sensación de que el director es un vago pero que para llegar a esa idea haya que trabajar casi el doble que en un vídeo normal, porque hay que tener la cabeza súper creativa. Me parece una idea muy atrevida y el equipo estuvo muy creativo. El concepto era que Sinsinati y yo íbamos a una reunión y nos aparece un hombre que nos hace el videoclip y nos lo improvisa. El día del rodaje fue súper sencillo porque pusimos una tela verde y cuatro cosas. El curro es un trabajo de posproducción que hay que hacer después y ahí es donde está el trabajazo. Hay infinitas posibilidades porque puedes ponerte lo que quieras en el vídeo y si lo tuviese que hacer yo me volvería loco por el simple hecho de no saber qué elegir.

B: El videoclip es previo al confinamiento y parece que lo hubiérais hecho durante esta cuarentena.

R.M: Exacto. En la primera entrevista que hice ya lo dije pero si me llego a callar lo podía haber vendido como ‘cada uno con un croma en casa y nos juntaron’. La idea era esa. Llevo queriendo hacer un videoclip con croma desde mi anterior single pero en ese momento nos parecía arriesgado y ahora me daba todo más igual, en el sentido de no tener presión.

B: ¿Los chicos de Sinsinati estaban de acuerdo con este videoclip tan original?

R.M: Yo estaba nervioso porque son una banda seria y a lo mejor no les apetecía salir haciendo esas cosas pero el rodaje fue muy divertido. Fue el mejor rodaje de mi vida, muy divertido. Por primera vez sentí que formaba parte de un grupo que es algo que me apetecía mucho, lo echaba de menos. Me gusta estar rodeado de gente como ellos y se lo pasaron muy bien.

B: Cuéntame cómo estás viendo esta edición de ‘OT 2020’

R.M: La estoy siguiendo, sobre todo las galas y me gustan mucho todos. Mi favorita es que va más allá porque la tierra tira y tira una anécdota que tuvimos cuando salí de ‘OT’ con Eva. También me gustaban muchos que ya se fueron. Estaba viendo los castings y me sonaba y cuando entró, alguien me enseñó una foto y en una foto de 2017 la vi. Miriam Rodríguez y yo hicimos de jurado en un casting de Coruña en un centro comercial y ella se presentó. Al acabar, como a nosotros nos sabía fatal decidir, y ella no ganó, me acerqué y la invité al concierto que dimos en Coruña al día siguiente.

Roi Méndez en una foto promocional

B: ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú si te hubiera pasado lo que a los concursantes de este año con el tema de la pandemia?

R.M: Partiendo de la base de que cuando entré en ‘OT’ mis espectativas no eran ni muchas ni pocas, simplemente no sabía cómo iba funcionar. No iba a ‘convertirme en’, iba porque me parecía interesante, porque era televisión y me interesaba pero no sabía lo que iba a pasar. Me quedaría fastidiado pero no sería tanto como si supiese lo que iba a pasar. Lo viviría de la otra forma.

B: Este año tienen la oportunidad de componer y sacar temas dentro de la propia academia. ¿Te hubiera gustado?

R.M: Me parece que es una genialidad. Es aprovechar el programa para lanzar tu música en el mejor momento. Da igual sacar el tema dentro que fuera. Me pareció un acierto increíble y tiene mucho mérito por su parte.

B: Has estado charlando con los concursantes de ‘OT 2020‘ hace unos días. ¿Cómo les viste?

R.M: Pues no sabía que les había caído una pequeña bronca antes y estaban un poco callados, no hablaban demasiado. Cuando estás ahí te llega una persona a hablar pero la persona que va está nerviosa. Cuando es algo que tiene que ver con ‘OT’ te pones nervioso porque es el principio de todo, entonces yo estaba nervioso y arranqué contando mi experiencia. Yo estaba hablando de lo malo de la industria, les conté mi historia pero a nivel mental también, todo lo que viví y lo que me pasaba. No me hacían demasiadas preguntas y yo pensé que se me había cortado el sonido. Les entiendo, una bronca te deja tocado.

B: ¿Qué fue lo que quisiste transmitirles?

R.M: Les hablé de varias cosas. Dividí mi historia en dos fases, lo que sentí al estar allí y al salir y luego lo que sentí cuando empecé mi carrera, que considero que fue el año pasado, puesto que el primer single era recién salido de ‘OT’. Les quise explicar que empiezas tocando en el Palau Sant Jordi, en el Palacio de los Deportes y de repente te ves tocando para 200 personas, que está muy bien pero no es lo mismo. Es lo normal y hay que entenderlo. Lo noté con la firma de discos también. Como te viene todo junto le das importancia pero no toda la que debe ser. Después sí que le dí más importancia a cada persona que venía a verme.

B: Comentabas que cuando saliste de ‘OT’ estabas bastante perdido en lo que respecto a la industria. ¿Ahora cómo dirías que estás?

R.M: Ahora estoy en un punto a nivel de cómo funciona la industria bueno, porque yo estaba muy perdido. Lo más importante es que ahora a la hora de planear algo, al ser tan preguntón y tener relación con distintos artistas, me baso en todas esas cosas y las planteo. Voy aprendiendo cómo funciona y me parece muy interesante.

Roi Méndez, muy sonriente

B: ¿Cuál fue tu clave para hacerte tu hueco en la música?

R.M: Como ‘OT’ era toda mi vida de repente, todo lo que quería hacer era en el círculo de ‘OT’ y pensé ‘no voy a reducir mis 25 años en tres meses de ‘OT’. Es una familia más pero no puedo estar con mis amigos y estar pensando en ‘OT’. Ya pasó y la historia del programa habla por sí misma. Tener tantos referentes del programa ayuda. Me encontré a Manuel Carrasco y me dijo que había sido duro y que él tardó en despuntar, lo mismo que Pablo López, su éxito no viene de ‘OT’. Si yo en algún momento noté algún bajón pensaba en la historia del programa, la mayoría de la gente que está ahora mismo viviendo de la música bien que salió del programa han pasado por esos altibajos y eso me daba fuerza.

B: También hablaste del tema Twitter en tu conversación con los concursantes de ‘OT 2020’ y les dijiste que sentías que te estabas volviendo ‘mala persona’. ¿Cómo conseguiste acabar con eso?

R.M: Me da como vergüenza hablar de esto pero me pasó y me gusta contarlo por si a alguien más le pasa. Estaba brotando una parte mía que no me gustaba y que nunca me había salido pero eso se debía al ver que nos ponen a competir entre nosotros. Piensas que toda la gente tiene Twitter cuando en realidad lo tiene un porcentaje bajo y no es la realidad ni mucho menos. Sin embargo es el feed back que tienes y la herramienta más poderosa. Estaba leyendo cosas sobre nosotros y notaba que me fastidiaba, cosas que ahora me alegro. Al salir, al que le fuera mejor su single iba a estar mejor posicionado a nivel industria y eso sacaba una parte competitiva de todos. Yo en la academia no sentía competición pero fuera, aunque no la sentía, sí que había una parte de mí que quería que mi canción tuviera más escuchas que otra. No me gustaba la forma en la que lo estaba enfocando. Paré, aprendí de muchos compañeros del programa y de fuera su programa. Siempre pongo de ejemplo a Nil Moliner, al que conocí cuando compuso el tema para Alfred, y viví el crecimiento de Nil en primera persona. Vi cómo le iba yendo bien y cómo era un tío súper humilde y buen rollo. Las redes sociales no son un espejo de nada. Viendo su carrera me inspira mucho.

B: Háblame de tu gira ‘Aviones de papel’ y de las fechas que habéis ido modificando

R.M: Nos queda alguna más por cambiar porque no queremos dar cinco bandazos. La empezamos con muy buen sabor de boca, estaba muy contento, muy de salir a disfrutar, estaba consiguiendo algo a nivel interno muy bueno. Pasó todo esto y me lo tomé como un respiro para poder mejorar el show para los siguientes conciertos.

B: ¿Qué más tienes en mente de aquí en adelante? ¿Hay más canciones?

R.M: Sí, he estado componiendo este último año ya que solo compuse y toqué. El siguiente single va a ser una colaboración también y poco a poco se sabrá de quién se trata. Ahora mismo me apetece disfrutar de lo que está pasando con ‘Aviones de papel’ y vivir el presente.