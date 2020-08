Rosa Benito: «Creo que seguiría casada con Amador Mohedano si Rocío Jurado estuviera viva»

Rocío Jurado siempre será recordada por la gran artista que era, sus canciones conocidas por todo el mundo y por lo moderna que fue siempre sobre el escenario y fuera de él. Lamentablemente, la cantante falleció el 1 de junio de 2006 tras una lucha estoica contra el cáncer que finalmente acabó con ella. Desde ese día su familia comenzó a resquebrajarse por momentos hasta el día de hoy.

‘Hormigas Blancas‘ ha hecho un repaso por la vida de ‘la más grande’ y, como no podía ser de otra manera, ha levantado alguna que otra ampolla en el aspecto más complicado de todos: la nula relación de Rocío Carrasco con los miembros de su familia. Hasta el momento, la hija de Rocío Jurado no mantiene ningún tipo de contacto con sus hijos ni con el resto de la familia y, por eso, Rosa Benito se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Rosa Benito habla de Rocío Jurado | Foto: telecinco.es

Isabel Rábago en ‘Ya es mediodía’ decía refiriéndose a la familia de Rocío Carrasco: «Son incapaces de levantar el teléfono para ver cómo está», a lo que Rosa Benito respondía tajante: «Creo que aquí todos podrían levantar el teléfono. Aquí ha habido mucha gente que ha estado mal. Ella (Rocío Jurado) levantaría el teléfono para preguntarle por qué no se habla con sus hijos».

Amador Mohedano, el otro perjudicado

Rosa Benito ha vuelto a sacar la cara por su exmarido asegurando que se ha cansado de llamar a Rocío Carrasco y que no le coja nadie el teléfono: «Amador Mohedano dice que se cansa de descolgar el teléfono y no recibir respuesta, llega un momento en que no llama más«. No cabe duda de que si Rocío Jurado viviera las cosas hubieran sido muy diferentes y, tanto es así, que Rosa Benito tiene claro lo que hubiera pasado con su matrimonio.

Rosa Benito habla de Amador Mohedano | Foto: telecinco.es

En el programa le preguntaban si considera que hubiera seguido con Amador Mohedano de no haber muerto Rocío Jurado y la colaboradora lo tenía claro: «Creo que seguiría casada con Amador porque yo no hubiera estado en televisión y no hubiera pasado lo que pasó. Seguiría con ella y no hubiera pasado todo esto», comentaba con cierto aire de nostalgia.