Rosa Benito pierde los papeles apoyando las palabras de Gloria Mohedano y a Rocío Flores: «El amor no se reclama»

Desde que Rocío Flores manifestara en ‘Supervivientes 2020’ la necesidad que tiene de una reconciliación con su madre Rocío Carrasco, mucho se ha hablado sobre las razones por las que no se produce ese encuentro pero pocas voces que vinieran directamente de la familia. Fue Gloria Mohedano la que descolgó el teléfono para mostrar su postura, y ahora Rosa Benito le ha apoyado.

La hermana de Rocío Jurado fue muy clara en su postura durante una llamada telefónica en la que aseguró desconocer las razones que llevaron a su sobrina a, de la noche a la mañana, a romper su relación con la familia de su madre -aunque confesó que con la herencia de ‘la más grande’ hubo algunos desencuentros-. Asegurando, además, que no podía entender cómo una madre ignora por completo a sus dos hijos, asegurando que Rocío y David Flores Carrasco no se merecen ese trato: «¿Hay algo más fuerte que ignorar a unos hijos?«, preguntó en varias ocasiones.

Gloria Mohedano durante su intervención en ‘Sálvame’ / Telecinco.es

Una conversación que acabó con Gloria Mohedano agradeciendo a Antonio David Flores cómo ha cuidado a sus hijos, así como a su mujer Olga. Palabras que fueron rápidamente apoyadas por su hermano Amador Mohedano y por Rosa Benito desde su puesto de colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Asegurando que si su cuñada estuviera viva «no hubiera pasado lo que está pasando porque mi cuñada adoraba a esos niños y a su familia», Benito ha asegurado que Gloria Mohedano está «en todo su derecho» de hablar y que la situación es muy «injusta».

Rosa Benito: «Aquí hay dos cosas, o te quiero, o no te quiero»

«¿Por qué os metéis en algo que es la relación entre madre e hija?«, le preguntaba Isabel Rábago visiblemente molesta por la situación que se estaba dando, añadiendo que considera que Carrasco hablará porque «ella sí que está en su derecho». Unas palabras que la periodista puede haber dicho con mucho conocimiento puesto que forma parte del entorno de Rociíto, asegurando que «todo esto lo complica (la reconciliación)».

Rosa Benito escuchando la llamada de Gloria Mohedano / Telecinco.es

Pero Rosa Benito no ha podido contener la rabia que tenía dentro y ha terminado explotando: «Yo siendo madre tengo que proteger a mis hijos porque ahí hay un niño que se llama David que no ha hecho nada. Porque la hermana puede ser de ‘Hermano mayor’, pongamos que yo tengo una hija de ‘Hermano mayor’, pero yo soy su madre y tengo que proteger a mi hija. Yo no tengo la desfachatez de coger el teléfono y encima decir yo no me hablo con mi hija por esto, por esto y por esto. Y eso a mí me consta con nombres propios. Y me parece muy injusto todo. El amor no se reclama, sale o no sale».

Además la colaboradora considera que Rocío Carrasco no quiere reconciliarse con sus hijos: «¿Tú crees que si no hubiera querido, con lo que ella es, no hubiera descolgado un teléfono y decir esto se va a cortar ya? Decir es que no quiero nada contigo o es que te quiero más que a mi vida. Porque aquí hay dos cosas, o te quiero, o no te quiero».