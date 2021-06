Rosa Benito vuelve a recordarle a Amador Mohedano ‘que no es su momento’

Cuando Rosa Benito puso en su sitio a Amador Mohedano con su “este es mi momento”

Si echamos la vista atrás televisivamente hablando, hubo un momento que a todos se nos quedó grabado. Cuando Rosa Benito regresaba de su estancia en los Cayos Cochinos, antes de proclamarse ganadora de Supervivientes del año 2011, Jorge Javier Vázquez tuvo su momento para entrevistarla.

Fue durante esa entrevista, cuando Jorge no dudó en preguntar a Rosa Benito por el tonteo que tenía en la isla con el ex Míster España, José Manuel Montalvo. La que fuera peluquera de Rocío Jurado logaba esquivar con gracia las cuestiones incómodas, pero hubo un momento donde Amador Mohedano no quería escuchar más del tema e intervino. Fue en este momento clave que se convirtió en historia televisiva cuando Rosa soltaba su famoso: “¡Calladito tú!, y si no salte para fuera, este es mi momento y quiero vivirlo“.

Siguiente: El motivo por el que Amador Mohedano no tendría ni que hablar