Rosalía explica el significado de su tatuaje más personal

Rosalía ha alcanzado la cima del éxito. Si hace unos días se convertía en la protagonista del epacio de Jimmy Fallon y actuó en Saturday Night Live durante la última semana, ahora ha regresado a sus raíces y ha pisado el plató de El Hormiguero para hablar del lanzamiento de su tercer álbum de Motomami.

Ha sido Nuria Roca, la encargada de conducir la charla, ya que Pablo Motos ha tenido que permanecer en cuarentena al dar positivo en coronavirus. Sin embargo, sí ha estado presente en la conversación, pero vía telemática. Nada más entrar en directo, el presentador ha asegurado que ya es “negativo” y que la próxima semana estará en el plató. Además, ha agradecido a Roca su entrega y dedicación durante estos días en el espacio de Antena 3.

La catalana que ha entrado en el plató con una sonrisa y bailando, y antes de de entrar en otros temas más personales, ha explicado cómo nace este hit en el que lleva trabajando cerca de tres años, ya que hubo un parón causado por la pandemia del coronavirus. “Te quiero dar la enhorabuena por este disco porque me gusta mucho la gente que va por el camino difícil. Y tú siempre inventas y arriesgas y me ha parecido una maravilla escuchar canciones nuevas con riesgo, pero te quiero preguntar una cosa. ¿No tienes miedo o temor de poder defraudar a lo mejor o que, haya gente que no entienda el disco, porque no se parece al anterior?”, ha preguntado Motos.

“Yo es que, Pablo está hecho desde el cariño, desde el amor y desde las ganas des seguir experimentando. Yo siempre he hecho los discos desde ahí y al final, aunque estoy utilizando códigos o estilos diferentes el lugar desde el que está hecho es el mismo”, ha indicado Rosalía muy emocionada y orgullosa por el trabajo realizado.

Pese a que no ha querido entrar en detalles sobre su nueva relación con el reggaetonero Rauw Alejandro, se ha vivido un momento de lo más especial en el plató cuando le han preguntado sobre cuántos tatuajes lleva y cuál es el más especial. Ha sido entonces cuando la intérprete de Malamente se ha quitado la bota de plataforma que llevaba y ha enseñado una doble «R» escrita en el talón del pie.

«Eso ha debido de doler mucho», ha insistido Nuria Roca. «Encima sin anestesia ni nada», ha comentado Rosalía. «Tatuarme en la piel tu inicial porque también es la mía. Viene más de ahí», ha dicho con mucho misterio la artista, ya que su nombre y el de su pareja comienza por la misma letra. ¿Casualidad?

Cada vez es más habitual ver muestras de cariño en público por parte de los cantantes. Han posado juntos en photocalls, comparten historias y publicaciones en sus redes sociales y tienen planes de futuro. Se puede decir que, Rosalía atraviesa uno de su mejores momentos profesionales, pero personales, también.