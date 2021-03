Rosalía se inspira en las alpargatas de su abuelo para su última colaboración con Nike

Rosalía es una de las cantantes españolas que más gustan. Pero no solo al público, también a decenas de artistas internacionales como The Weeknd, Billie Eilish, J. Balvin, Travis Scott u Ozuna que hacen cola para cantar junto a ella. La catalana derrocha talento por todos los poros de su piel, especialmente gracias a su música que ha sido recibida con los brazos abiertos por la exigente industria, pero también por su peculiar gusto a la hora de vestir. Más allá de cantar muy bien, Rosalía destaca por sus outfits, con los que no deja indiferente a nadie y por los cuales ha acaparado más de una portada. Uñas larguísimas, prendas de calle, accesorios imposibles y complementos de grandes firmas que consigue mezclar de tal manera que no deja indiferente a nadie. Y eso es precisamente lo que ha vuelto a lograr en su última colaboración con Nike.

Por mucho que ahora esté triunfando en Estados Unidos, Rosalía no se olvida ni mucho menos de sus orígenes catalanes que ha logrado imprimir en sus últimas zapatillas. Tras ser la embajadora de las zapatillas Air Max 2090 de Nike, en esta ocasión ha sido ella quien ha reflejado su forma de ser con su primer diseño para firma deportiva con la que ha creado una zapatilla que está muy inspirada en las tradicionales alpargatas. Ese calzado del que la reina Letizia es una gran admiradora y que, en su caso, le recuerda a una de las personas más importantes de su vida: su abuelo. «Me inspiré directamente en un tipo de zapato tradicional que mi abuelo usaba siempre; las alpargatas. No puedo esperar parar mostrarlos porque son realmente especiales», ha desvelado en el podcast ‘Gurls Talk’.

Una zapatilla a la que ha llamado ‘AF1 ESPARDILLE’, en honor a las espardeñas (la otra forma de llamar a ese calzado tradicional) y que todavía no está a la venta. Sin embargo, Rosalía ya tiene unas en su poder y ha presumido de ellas en un post de Instagram que ha causado furor. Una deportiva de un impoluto color blanco en el que destaca la suela marrón tan icónica de estas zapatillas de campesinos, que por supuesta van cosidas en hilo blanco por la parte exterior. Los cordones son también los clásicos, blancos, y se atan alrededor de la pierna, como su versión más tradicional. El eslogan de la firma, ‘Just do it’, también aparece en el diseño, aunque adaptado a la catalana: ‘Just did it, Rosalía’, se puede leer en la plantilla.

Como a su público más internacional este diseño le puede parecer cuanto menos curioso, Rosalía ha colgado también un vídeo de cómo se ponen y de algunas imágenes de lo que le ha servido de inspiración: unas alpargatas más bien gastadas y un par de fotografías del artista Salvador Dalí, posando en Portlligat, y calzando con unas ‘espardenyes’. La publicación ha causado furor y en menos de 24 horas se ha hecho con más de 990.000 ‘Me gusta’ una cifra que parece presagiar el gran éxito que va a tener las nuevas Nike.

El gran misterio, de momento, es saber en qué fecha saldrán a la luz, pero es problable que sea en las próximas semanas, pues las alpargatas son muy de esta temporada tan calurosa. Además, falta saber el precio que tendrán aunque, sea cual sea, los fans de Rosalía y de este tipo de zapatilla seguro que quieren un par en su armario. ¿Te animas?