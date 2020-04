Rosana sobre el confinamiento por el coronavirus: «No tengo ganas de volver al mundo que teníamos»

A pesar de lo que estaba ocurriendo en China ya a comienzos de 2020, el mundo occidental siguió llevando su frenético ritmo de vida hasta mediados de marzo. Esto provocó que, cuando el confinamientos se convirtió obligatorio casi en todo el mundo, mucha gente se encontrase lejos de sus casas. Al directo J.A. Bayona le pilló en Nueva Zelando, rodando la serie de ‘El Señor de los Anillos’ para Amazon; a Rosalía en Miami; y a Rosana, en Colombia.

La canaria estaba grabando un programa de televisión en el país latinoamericano y no ha podido volver a su casa a tiempo. Aunque, teniendo en cuenta la situación que hay allí, confía en poder volver a la vida normal pronto. «Aquí se han adelantado», le reconocía a Emma García durante una conexión en directo con ‘Viva la vida’. «El número de casos no están brutal. Aquí ha unos 1.000 y es grave, pero no tanto. Nadie sale de casa, los programas están parados». Aunque el futuro es incierto como en el resto del mundo, Rosana apunta que «estamos esperando más datos pero en teoría el 14 de abril todo empezaría a la normalidad«.

Ante la pregunta de cuándo va a volver, la incertidumbre es aún mayor: «Cuando pueda, cuando me dejen y cuando me digan. No queda otra que obedecer, hacer música y que empiece a reinar la humanidad y el sentido común«. La cantante cree que este traspiés en todo el mundo está sirviendo para un cambio en el mundo como lo conocíamos hasta ahora: «Afortunadamente creo que el mundo está empezando a despertarse. Está como fusionándose el final de uno y el principio de otro y yo por lo menos lo agradezco, que venga uno mejor«, le decía a Emma García.

«Quiero tener un mundo mejor que en el que estábamos»

Aunque tiene ganas de volver a recuperar la libertad que tenía antes, le gustaría que fuese en un nuevo escenario: «No tengo ganas de volver al mundo que teníamos antes. Eso significaría regresar a este punto y lo que quiero es tener un mundo mejor que en el que estábamos«.

Y aunque el mundo se pare, Rosana lo tiene pensado hacerlo. La cantante formó parte del elenco de artistas que interpretó la canción ‘Resistiré’, himno en España del confinamiento’, cada uno desde sus casas. Este fue sin duda un proyecto conmovedor, interesante y la vez un poco complicado en su caso: «Ha sido un poco loco porque cada uno ha tenido que grabar en su casa. Y para mí en concreto más, que desde aquí buscar todo el equipo ha sido casi misión imposible«, asegura. A pesar de ello, siguió a adelante y lo consiguió.