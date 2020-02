Rose McGowan contra Natalie Portman por su gesto feminista en los Oscar 2020: «Tu activismo es un fraude»

De la historia de los premios Oscar forma ya parte la sarcástica manera en la que Natalie Portman protestó contra la ausencia de mujeres nominadas en la categoría de Mejor director: «Y estos son todos los hombres nominados», decía antes de la proyección del vídeo. Y este año 2020 ha querido de nuevo poner el foco sobre un problema que, pese a haber pasado los años, sigue estando ahí. La actriz posó en la alfombra roja de la gala celebrada el pasado domingo 9 de febrero con un abrigo largo negro de Dior que llevaba bordado los apellidos de todas las directoras de cine que podrían haber sino nominadas en esta edición: Scafaria, Gerwig, Wang, Amiel, Dip, Heller , Har’el, Matsoukas y Sciamma. «Es mi manera de reconocer el increíble trabajo que han hecho«, decía la propia Portman a los menos.

Vídeos e imágenes del abrigo de la actriz rápidamente dieron la vuelta al mundo, se viralizaron y fueron muy aplaudidas por miles de usuarios en las redes sociales. Pero esta iniciativa parece no haber sido del gusto de todo el mundo. Concretamente no lo ha sido para una de las mujeres que se ha puesto al frente del famoso movimiento #MeToo, Rose McGowan, tras reconocer haber sido víctima de los abusos de Harvey Weinstein -al igual que otro centenar de mujeres-.

Natalie Portman en la alfombra roja de los Oscar 2020

La también actriz publicó en su muro de Facebook que este gesto era todo un lavado de imagen para Natalie Portman quien realmente era un «fraude» para el movimiento feminista. «Encuentro el activismo de Portman profundamente ofensivo para las mujeres que realmente estamos haciendo todo el trabajo. Y no estoy escribiendo esto porque esté amargada, sino porque estoy muy disgustada. Yo solo quiero que ella y otras actrices se impliquen de verdad«, eran las primeras palabras de McGowan para después dirigirse directamente a su compañera de profesión.

«Dejad de fingir que sois heroínas por solo os defendéis a vosotras mismas»

«Natalie, a lo largo de toda tu carrera solo has trabajo bajo las órdenes de dos mujeres, y una de ellas eres tú misma. También tienes una productora que ha contratado solo una mujer en todo su historia: a ti. ¿Qué pasa con las actrices de tu liga? Las estrellas de tu categoría podrían cambiar el mundo si se implicaran con el problema en lugar de formar parte de él. Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. Tu falso apoyo a otras mujeres es el problema«, y seguía.

Rosanna Arquette y Rose McGowan junto a otras denunciantes de Weinstein a las puertas de la Corte de Nueva York

«Te señalo a ti porque eres la última de una larga lista de actriz que están interpretando el papel de una mujer que se preocupa por otras mujeres. Actrices que supuestamente representa a las mujeres pero que en realidad no hacen nada en absoluto. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces pensando que están comprado quién eres. ¿Pero quién eres tú?» continúa: «No existe ninguna ley que te obliga a contratar mujeres. Tampoco a trabajar con ellas o apoyarlas. Eso lo tienes que hacer tú. Por eso estoy diciendo que dejéis de fingir que sois heroínas porque lo único que defendéis a vosotras mismas«. Y termina diciendo: «Yo mientras tanto seguiré aquí levantando la voz y luchando por el cambio sin ninguna compensación. Ese es el verdadero activismo. Así que hasta que tú y tus compañeras os lo toméis en serio, hacednos el favor a todas y colgad vuestras capa activista bordada que no sirve para nada«.

Rose McGowan, otra víctima de Weinstein

Rose McGowan fue una de las mujeres que denunció públicamente al que fue el productor de cine con más poder en Hollywood, Harvey Weinstein: «Lo dije una y otra vez. Me dijeron que no había manera de demostrarlo. Yo dije que yo era la prueba, pero eso no les valía«, escribió en Twitter en noviembre de 2017, año en el que The New York Times hizo público el escándalo de Weinstein. Desde entonces se convirtió en un de los rostros más visibles de la protesta contra el productor e incluso se manifestó junto a otras víctimas a las puertas de los juzgados de Nueva York el día que dio comienzo el juicio contra este.