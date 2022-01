Roxana Luque, madre de Isa Pantoja, insiste en su deseo de abrazar a su hija

Roxana Luque intentó en 2015 encontrarse con su hija Isa y dos años más tarde fue al concierto de Isabel Pantoja en Lima. Ahora regresa con fuerza.

Roxana Luque intentó en 2015 encontrarse con su hija Isa y dos años más tarde fue al concierto de Isabel Pantoja en Lima. Ahora regresa con fuerza.

Si bien tiene derecho a decir lo que quiera, muchos no entienden por qué aparece como el Guadiana y qué busca exactamente. La señora comenta sobre un posible encuentro con su hija lo que ahora te comentamos.

«Lo que más deseo en el mundo, te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día. Sí te digo que no pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo» indica. «No pierdo las esperanzas. Espero que pase un poco más de tiempo… Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello» añade.

Por suerte, ha reconocido que ha vuelto a estudiar porque quiere «ser alguien en la vida» lo que nos alegra. De su vida recuerda que «vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo era muy bajo y nos podía mantener a todo. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria». Ignoramos si alguien picará el anzuelo o si terminará, como ya intentó, en GH VIP o en Supervivientes. Esperamos tus comentarios al respecto de sus declaraciones.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja #roxana luque