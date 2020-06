Roy Galán: «Como hombre con pluma que no cumple con la idea de masculinidad hegemónica he sido castigado»

Hacen falta más hombres como Roy Galán. Escritor, activista LGTBIQ+ y feminista, en 2020 publicó el libro ‘Fuerte’ en el que habla sobre las nuevas masculinidades, y la necesidad de acabar con la masculinidad hegemónica, esa forma de ser hombre socialmente aceptada a lo largo de la historia que provoca la discriminación hacia las mujeres y la exclusión de aquellos hombres que o por bien por rebelarse contra lo establecido o bien por ser distintos, no caben dentro de una masculinidad dominante que se resiste a desaparecer.

En la entrevista que puedes ver en este vídeo, Roy Galán explica lo que es la masculinidad hegemónica y cómo esa idea de ser hombre es única y excluyente. El mismo escritor asegura que él mismo ha sido castigado por ser un hombre con pluma, es decir, un hombre que se sale de las reglas de esa masculinidad hegemónica. Ha llegado a sentirse culpable y a pensar que había algo malo en él. Afortunadamente logró darse cuenta de que si hay malo, estaba en los que se resisten a abandonar la masculinidad tóxica y a los que ejercen la violencia contra los demás.

Asimismo, recuerda que hay otros muchos hombres que son más sensibles y tienen comportamientos considerados como poco masculinos que ocultan para no ser castigados. «No hay nada malo en ser un hombre femenino, es igual de válido que ser cualquier tipo de hombre«, asegura el autor de ‘Fuerte’. ¿Y quién es fuerte? Como señala Roy Galán: «Las personas fuertes no son las que oprimen a los demás, lo son las personas que se atreven a ser ellas mismas. Personas que son supervivientes de una violencia continuada por no cumplir con esa idea hegemónica de la masculinidad. Ellos son los fuertes y valientes, no los que siguen el rebaño y generan violencia sobre otras personas, sino los que a pesar de esa violencia dicen ‘aquí estoy yo y soy como soy'».

Sobre el colectivo LGTBI

Roy Galán da además claves sobre cómo ser un hombre mujer y agradece la existencia de un Ministerio de Igualdad, recordando la importancia de que se legisle con perspectiva feminista y de igualdad para mejorar la vida de las personas. También añade que que es necesaria una ley que proteja del odio al colectivo LGTBIQ+ para que «no sea gratis generar odio sobre determinadas personas vulnerables». Precisamente sobre el colectivo apunta qué hay detrás de cuando se llama ‘maricón’ a alguien, a la presunción de heterosexualidad constante que existe en la sociedad y manifiesta lo injusto que es vivir el amor con miedo como le pasa a las personas que forman parte del colectivo LGTBI.

«El colectivo LGTB tiene que lograr que no se nos juzgue incluso sin casarnos o cumplir con una idea del mundo establecido», comenta Roy Galán, que por otro lado señala que como gay no tiene por qué cumplir un papel de homosexual masculino o de homosexual discreto: «A mí esas cosas me parece una opresión dentro de la propia opresión». Finalmente, Roy Galán habla sobre las familias homoparentales y monoparentales: «Son un ejemplo de que la diversidad existe y eso para cualquier persona que esté creciendo es fundamental porque te hace entender más al mundo y no juzgarlo».