Rubén (‘La isla de las tentaciones’) niega tener una relación Fiama y haber sido chico de compañía

‘La isla de las tentaciones’ es todo un fenómeno de masas. Al menos más de 6 millones de espectadores vieron en algún momento de la noche el programa final de la convivencia. Pero el hecho de que el concurso fuese grabado seis meses atrás hizo que en torno a todos los concursantes se generasen muchas incógnitas y rumores sobre cómo sería su vida en la actualidad ya que, tras firmar un contrato de confidencialidad, no podía hacer público nada de su situación sentimental. Pero si duda de los que más se ha hablado es del triángulo amoroso Christofer-Fani-Rubén. Dejando a un lado toda la historia de los dos primeros, la tentación también fue objeto de diferente titulares sobre su vida.

Uno de los que más llamó la atención fueron los rumores acerca de que actualmente tenía una relación sentimental con Fiama, la que entro en el concurso como novia de Álex y que tuvo un acercamiento con Joy, otra de las tentaciones. Y aunque dentro del concurso si demostraron tener gran afinidad como amigos, la cosa nunca llegó a ir a más: «Con Fiama no he tenido nada. Absolutamente nada. Ni antes, ni ahora, ni durante, ni nunca. Fiama es una hermana pequeña para mí y la quiero un montón. Pero ya está. Dejad el tema porque no hay nada», decía el propio Rubén a través de unos stories en su cuenta personal de Twitter.

Rubén y Fiama se hicieron muy amigos en el concurso | Foto: Telecinco

Tras zanjar este tema, también ha querido hablar de otro un poco más sensible: su supuesto pasado como gigolo de lujo. Según se hizo saber a mediados del mes de enero a través de un conocido medio, Rubén Sánchez ofrecía sus servicios a través de «una agencia exclusiva, seria y discreta de escorts de lujo y acompañantes masculinos a nivel nacional e internacional». Supuestamente, en la página web el perfil del concursante aparecía bajo el nombre «Rubén Madrid» y se describía de la siguiente manera: «Es un joven y atractivo deportista. Un asesor financiero que nos impresiona por su naturalidad y confianza en sí mismo. Un acompañante masculino con un ingenioso sentido del humor, elegante y muy seductor».

Rubén: «Las bromas llega un punto que ya cansan»

Sobre esto también se pronunció en el vídeo y ha querido negar toda información que se haya hecho pública al respecto: «Yo es que me parto la polla. La gente que no me conoce puede ver una noticia y pensar cincuenta mil historias. La gente que me conoce se ríe. Y así estoy yo con vosotros. Al menos hacéis un memes graciosos, nos estamos echando unas risas… Gracias a Dios no me afecta, ni en mi negocio, ni en nada. Pero sinceramente, chicos, las bromas llega ya un punto que ya cansan«.

Rubén entro en ‘La isla de las tentaciones’ en calidad de tentación | Foto: Instagram

El medio en cuestión también pudo saber a través de la propia agencia la supuestas tarifas que trabajaba el exfutbolista: una hora, 400 euros; dos horas, 650; cuatro horas, 1.100; pasar la noche con él, 2.000 euros; y acompañar durante un viaje se negociaría. Estos servicios podrían complementarse también con un suplemento adicional de 150 euros y que incluiría un masaje erótico.