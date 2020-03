Rubén (‘La isla de las tentaciones’) y su madre, en ‘Sábado Deluxe’: «Trae las chicas a casa mientras duermo»

Rubén, el tercero en discordia en la relación de Fani y Christofer, se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para hablar sobre su pasado. El nuevo tronista de ‘MyHyV’ ha querido mostrar algunos detalles sobre su casa y hablar de algunos aspectos de su vida de los que nunca antes había hablado. Entre ellas, Rubén ha confesado que le costó bastante decidir si acudir a ‘La isla de las tentaciones’: «De primeras dije que no, pero mi socio me insistió«. Por el momento parece no arrepentirse de la decisión que tomó ya que se convirtió en el soltero tentador más famoso de la isla haciendo que Fani cayera en la tentación con él y finalizase su relación de siete años con Christofer.

Pero Rubén no se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ solo sino que lo ha hecho acompañado de su madre, Mar. La madre de Rubén ha admitido que vio la emisión de los programas del reality que tanta polémica ha causado junto a su hijo: «Me dio pena Christofer, claro, como a todos«, ha reconocido sobre lo que pasó con la pareja de Fani pero ha admitido que su hijo tiene muchas pretendientas y por eso no le asombra que una de las chicas cayese en la tentación con él. «El teléfono de casa no para de sonar«, ha dicho entre risas.

Rubén en ‘Sábado Deluxe’|Foto: telecinco.es

La relación con su madre siempre ha sido muy buena e incluso él la considera más una hermana que una madre. Mar ha sido la encargada de destapar en ‘Sábado Deluxe’ el lado más gamberro de su hijo: «Se trae chicas a casa mientras yo duermo y no me entero«, dice admitiendo que ella tiene un sueño muy profundo por eso le da igual lo que haga su hijo siempre y cuando la deje dormir. Al fin y al cabo, la casa también es suya. «Tiene un feeling especial«, dice encantada sobre su hijo aunque admitiendo que el motivo por el que más discute con él es porque le cuesta mucho ordenar su habitación.

Rubén: «Cuando salgo por la noche no es para ligar»

Siempre ha tenido una personalidad de ligar mucho, antes y después de entrar en el reality, y por eso ahora que ha aceptado el trono de ‘MyHyV’ tendrá que controlarse para no hacer nada fuera del programa y no caer en la tentación una noche de fiesta: «Me han dado esta oportunidad y lo voy a hacer muy bien«, ha dicho ilusionado y agradecido porque el equipo del programa de Cuatro le haya brindado la oportunidad de dejarse ver más como es y sobre todo, con el objetivo de encontrar el amor. Además, ha reconocido que cuando ha salido por la noche nunca lo ha hecho con intención de ligar pues lo único que ha querido ha sido pasarlo bien con sus amigos.

Rubén y su madre en ‘Sábado Deluxe’|Foto: telecinco.es

Por otro lado, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho un repaso sobre la época en la que jugaba al fútbol profesionalmente. Durante ese tiempo, Rubén ha reconocido que cometió algunos errores y aunque sus entrenadores le decían que podía llegar muy lejos siempre «le ha perdido la cabeza«, ha dicho sin ahondar demasiado en cuáles eran esos errores. Sin embargo, Rubén terminó confesado que esos errores que cometió le sirvieron mucho para valorar a su madre y gracias a ellos tienen la relación que tienen en la actualidad.