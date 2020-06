‘Sábado Deluxe’ desmonta a José Antonio Avilés: llamó para ir al programa pero asegura que rechazó una supuesta oferta

Después de una tarde complicada para José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’ al haberle puesto su compañero Diego Arrabal sobre las cuerdas, en ‘Sábado Deluxe’ han destapado su última mentira, una supuesta oferta para acudir al programa de las noches de los sábados… ¡cuando en realidad se había ofrecido él!

Tras haber escuchado de la propia boca del colaborador que le habían hecho una propuesta y había dicho «rotundamente no» porque considera que se debe a sus compañeros de ‘Viva la vida’, Jorge Javier Vázquez ha contado lo que realmente ha sucedido enseñando las pruebas que lo corroboran.

Avilés asegurando que había rechazado al ‘Deluxe’ / Telecinco.es

«Nada de eso ha ocurrido y Avilés miente como siempre«, decía rotundamente antes de desvelar que, tras grabar el debate final de ‘Supervivientes 2020’, sí le comentó que tendría que «venir al programa a hacer una entrevista y me dijo ‘sí, sí, pero yo solo contigo, sin colaboradores‘».

Avilés: «Me siento con todo pagado»

Y ese comentario quizá él lo tomó como una propuesta de entrevista puesto que decidió escribir a la directora del programa para, pidiéndole en todo momento que lo mantuviera en secreto, negociar una entrevista: «Me siento con todo pagado, con todos los papeles… Yo quería llamarte desde el primer día que volví pero he estado con la abogada».

Jorge Javier alucinando con las palabras de Avilés / Telecinco.es

Unos mensajes de texto y unos audios en los que José Antonio Avilés comentaba que no quería que nadie se enterase de esas negociaciones y se ofrecía a ir acompañado de su madre, diciendo tajantement: «A mí no me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen«. Unas palabras que dejaban a Vázquez alucinado: «Me hace gracia, ¡qué le vamos a hacer! Pero me parece un cara«.