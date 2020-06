‘Sábado Deluxe’: Hugo Sierra habla sobre su relación con Adara tras su reconciliación con Ivana Icardi

El pasado 20 de junio Hugo Sierra e Ivana Icardi se sentaban en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar sobre la segunda oportunidad que se habían dado el amor después de romper de forma trágica cuando todavía eran concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Ya en España y con el estómago llego, el amor volvió a florecer y así han querido dejar constancia de ello.

Pero este no era el único tema para solucionar que tenía Hugo Sierra en su regreso de Honduras. La relación terminada con un su anterior pareja y madre de su hijo, Adara Molinero, todavía estaba sin zanjar por los meses de ausencia de ambos tras participar en ‘GH VIP 7’ y ‘Supervivientes 2020’.

Ante la pregunta de cómo se encontraba su relación en esos precisos momentos, el uruguayo aseguró: «Las cosas se están solucionando de la mejor manera por lo que tenemos«. Eso sí, tras su regreso han decidido vivir separados ya que, tal y como él mismo contó en su entrevista para Lecturas, la convivencia era imposible.

Con Elena: «Hay buen trato»

A pesar de esto, ambos siguen viviendo al lado en Palma de Mallorca: «La relación es de padres separados pero en vez de ir a buscar al niño a kilómetros estamos puerta con puerta«, reconocía en plató. Pero a este buen rollo entre ellos, Hugo Sierra añadía un pequeño zasca a su exnovia y su relación fallida con Gianmarco Onestini que terminó en su ausencia: «Yo le deseo lo mejor y que elija bien«.

Hugo Sierra, muy enamorado de Ivana Icardi | Foto: Telecinco.es

En cambio, pese a esta cordialidad con Adara, con su madre las cosas no van igual. A pesar de que ambos intentaron firmar la Paz cuando llegaron a Honduras como concursantes de ‘Supervivientes 2020’, la cosa no hizo más que ir a peor en cuanto la convivencia iba avanzando. Por este mismo motivo ahora las cosas siguen igual: «Hablo con ella por mi hijo«, reconocía: «Pero no hay buena relación, hay buen trato«.

Su perdón a Ivana Icardi

Y más allá de sus relaciones del pasado, Hugo Sierra ahora solo tiene ojos para Ivana Icardi, a quien considera la mujer de su vida. Por ese mismo motivo y justo al terminar la entrevista, quiso dedicarle unas bonitas palabras de perdón por todo el daño que le hizo cuando estaban en Honduras: «Reconozco que la cagué muchísimo y la traté muy mal no mereciéndola. Mis motivos no eran tan duros para lo que hice. No es justificable«.