Sábado Deluxe | María Teresa Campos vuelve a enfrentarse a Jorge Javier Vázquez

Que María Teresa Campos está viviendo un resurgir televisivo no es ya ningún secreto para nadie. Tras pasearse por varios programas en los últimos días, como ‘Viva la vida’ o el gran estreno de Dani Rovira como presentador, este viernes se conocía que la veterana periodista va a regresar a la pequeña pantalla de la mano de ‘La Campos móvil’, un innovador formato en el que entrevistará a personalidades de diferentes ámbitos: políticos, artistas, sanitarios, personalidades del mundo de la cultura y del ámbito social.

Una gran noticia para la comunicadora, sí, pero que no ha llegado sola. En pleno ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez ha pronunciado su nombre para dar un notición: María Teresa Campos es la protagonista del próximo ‘Sábado Deluxe’. Un programa muy especial, sin duda, no solo porque podrá contar más detalles de su nuevo programa, sino también limar asperezas con el catalán, con quien vivió un complicado enfrentamiento hace unas semanas.

El pasado mes de octubre, María Teresa pisó el plató de ‘Deluxe’ para terminar protagonizando una dura entrevista que estuvo varios días dando de qué hablar. La tensión fue máxime, hasta el punto de que al siguiente lunes Jorge Javier explotó contra su invitada: «no es la primera vez que ha maltratado», dijo, desvelando los entresijos de una entrevista que le dejó un sabor muy amargo. ¿El motivo? La veterana se mostró hostil y a la defensiva cuando el presentador le preguntaba por los temas que respectan a su familia, llegando a amenazar en más de una ocasión con irse de plató, algo que no cumplió, pero que provocó que el ambiente se enrareciera aún más.

La situación se ha calmado un tanto y este 30 de enero Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos vuelven a ponerse cara a cara. Sin duda, tienen muchas cosas que resolver pues ambos no acabaron en buenos términos, si la madre de Terelu Campos llegó a decir que no iba a pedir perdón al de ‘Sálvame’, este la definió como «déspota y soberbia», aunque afirmó que la seguía «queriendo».

Habrá que esperar a este sábado para ver qué sucede entre ambos, pero todo a punta a que la noche no será ni mucho menos tranquila. De hecho, Vázquez tiene claro que las chispas pueden saltar: «ninguno de los dos se va a callar nada», ha dicho. Se encuentran en un punto complicado y la suya no será una entrevista normal puesto que no han hablado previamente, sino que será la primera vez que conversen, delante de las cámaras y en directo. «Esto no quiere decir que vayamos a acabar como el rosario de la Aurora, que puede ser», ha añadido, con su habitual tono de buen humor.

Una Campos podría regresar a ‘Sálvame’

Y si María Teresa Campos va a ser la protagonista de ‘Sábado Deluxe’, otro miembro del clan podría serlo de la versión diaria del formato de Telecinco. La ‘cúpula’ del espacio ha decidido proponer un jugoso puesto a Carmen Borrego, convertirse en la defensora de la audiencia. Un puesto que conoce muy bien, ya que hace unos años estuvo en poder de su madre y al que todavía no ha dicho que no. De aceptar, regresaría a un espacio del que su tanto ella como su hermana, Terelu Campos, no salieron muy bien paradas. Y, si bien su papel no será el de colaboradora, seguramente no podrá evitar algún que otro roce con los que antaño fueron sus compañeros de plató.