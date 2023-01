¿Sabías que Kiko Hernández podría terminar pagando 300 000 euros por una sentencia judicial?

No te lo van a contar jamás en Sálvame, pero la noticia ha llegado a las redacciones. Kiko Hernández podría ser condenado a pagar 300 000 euros.

No te lo van a contar jamás en Sálvame, pero la noticia ha llegado a las redacciones. Kiko Hernández podría ser condenado a pagar 300 000 euros. La demanda presentada por Liberto López de la Franca, otrora en Acorralados y desde 2012 fuera de la televisión por voluntad propia, solicita el abono de la antedicha indemnización por «presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen».

El reparto de la cantidad es el siguiente, «150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante». La demanda se archivó por lo penal, pero quedaba la opción del recurso. López de la Franca, según declarase en su momento a El Español, pensaba seguir adelante.

En noviembre de 2021 presentó el recurso de apelación alegando que la demanda se consideró prescrita por apenas dos días y que el magistrado contó mal el periodo correspondiente incurriendo en una «infracción procesal» tal y como se recoge en el recurso.

De momento, los compañeros del antedicho periódico confirman que el recurso fue admitido por el Supremo y que Hernández tiene 20 días para oponerse desde la notificación del recurso. Liberto ha declarado que «pienso llegar hasta Estrasburgo si hace falta, voy a agotar hasta la última apelación. Soy esa clase de hombre inagotable más que invencible».

A Hernández se le acusa de acoso telefónico y uso de la imagen de López de la Franca si su permiso. De hecho, este último ha solicitado una orden de alejamiento. El actual Gran Maestre de la Real Imperial y Soberana e Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII indica en El Español que «cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas».

«Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor (enviarle mensajes), yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo».

«Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor».

«Esto se inicia incluso antes del reality Acorralados. Este señor, como es un catedrático de embrollos y mentiras, nunca actúa estando la persona presente. En mi caso, en la ausencia de una persona que está en un reality y no se puede defender. Habiendo una indefensión total» sentencia López de la Franca. Esperamos tu opinión al respecto y estamos abiertos a publicar cualquier comunicado al respecto por parte de Hernández y su equipo legal.

