Sale a la luz el posible pacto de Álex y Julián en ‘La islas de las tentaciones’ y Fiama amenaza con abandonar

Los sentimientos están cada vez más a flor de piel en ‘La isla de las tentaciones’ y las relaciones sentimentales se tambalean cada vez más si es que no han llegado ya a su fin, como la de Christofer y Fani. Y la que parece haberse sumado también a este segundo grupo es la de Fiama y Álex después de los secretos que han salido a la luz en la última fiesta. Susana Molina le confesó a alguno de sus compañeros las sospechas que tenía respecto a la otra pareja y la impresión que tenía de ellos: «Hay dos personas, sobre todo aquí, que son lo más falso del planeta y el universo», y fue entonces cuando salió a la luz el origen de uno de los mayores cismas hasta el momento: «Julián me dijo: ‘Fiama me va a dar la primera cita a mí, ¿vale? Luego Fiama se va a enfadar con su novio. Luego Fiama se va a reconciliar con su novio. Y luego Fiama se va a acercar a un chaval’, y se ha cumplido. ¿Tanta puntería tiene para acertarlo todo? ¿Qué es Rappel?«.

Fiama asegura que ella no sabía nada del pacto | Foto: Telecinco.es

En los totales, la que fue concursante de ‘GH 14’ habló abiertamente de los planes que tenían antes del concurso sus compañeros: «Álex y Rubén habían hablado antes de entrar que Fiama le iba a dar la primera cita«. Unas declaraciones que confirmó también Lewis en la fiesta: «Julián me contó únicamente lo de que el novio le había hablado», y añadió en los totales: «Julián me enseño los mensajes del novio de Fiama diciendo que la cuide en la casa, que salga de cita con Fiama, que la proteja aquí en la casa y que también le contó que él iba a pelear aquí dentro de la casa, que iba a haber movida y que al final de todo iban a salir juntos«. Unas declaraciones que hacían que empezasen las sospechas en torno a Fiama y a si ella formaba o no parte de este plan organizado.

Fiama: «Yo me piro ya»

Fue entonces cuando Susana decidió hablar a solas con Fiama para contarle todo lo que estaba pasada: «Te voy a explicar la situación: todos los chicos sabían que tu la primera cita se la ibas a dar a Julián», y Fiama rápidamente mostró su sorpresa ante lo que le estaba contado: «No lo sabía ni yo», decía ya llorando. «Yo te comento lo que me han comentado a mí. Supuestamente él había hablado con Álex«, añadió la de Murcia. En los totales Fiama confiesa todo lo que le contó su compañera y qué era lo que más le dolía a ella de todo esto: «A mí Susana me cuenta que Julián en el aeropuerto antes de venir para aquí enseña unos mensajes que son con Alejandro contándole que tiene todo un plan. Yo solo pensaba que mi novio me había engañado y además que todos creían que yo lo sabía o que yo tenía algo guionizado«, y añade: «Eché en falta que pensaran que igual yo no lo sabía».

Fiama no quiere saber nada de Álex | Foto: Telecinco.es

Ya en la conversación la canaria no dudó en decirle a su compañera que no le parecía bien que todo el mundo sospechase de ella sin poner en duda en ningún momento no pudiese no saber nada del plan de Álex: «El lugar de apoyarme o contarme todo esto a mí, han hecho una guerra contra mí». Tras estas palabras Susana decidió acabar con la conversación tras no creerse ninguna palabra de Fiama. Acto seguido la principal sospecha amenazó con irse del concurso al descubrir la supuesta traición de su novio: «Yo he hecho lo que me ha dado la puta gana. Yo me piro ya. ¿Estamos flipando? Engañada por mi novio y estoy quedando como una falsa«.

Álex destrozado al ver el enfado de Madonna | Foto: Telecinco.es

Con la maleta a medio a hacer y sin dejar de llorar en ningún momento, Fiama se desahoga con Fani y Rubén, sus dos grandes apoyos dentro de la casa: «Mi novio, la persona con la que me voy a casar, me ha fallado. Yo no tengo nada más que hablar con Alejandro. Me la has liado, me has intentado ningunear, me has intentado estropear mi relación con mis compañeras…«, decía mientras rompía una fotografía de Álex y acto seguido se quitaba el anillo de compromiso. Pero este no sería el único frente abierto de Fiama. Esta fuerte discusión hizo estallar la relación con sus compañeras y sacar a la luz lo que verdaderamente piensan unas de otras. Fani intentó que Susana y Adelina se acercasen a hablar con Fiama para apoyarla en un momento tan complicado y estas se negaron en rotundo: «No voy a entrar en su circo«, decía la murciana. «No está enfadada, ella no entiende lo de Álex y la manipulación». Pero Susana lo tenía claro: «No me fío de ella«, a lo que Adelina añadió: «Es la que ha discutido con todo el mundo, la que ha montado drama por todo, que si no estás de acuerdo con ella, vas contra ella y va en contra de todo el punto mundo«.

Álex descubre el enfado de Fiama en el avance del siguiente programa

Pero las cosas van a ponerse todavía más intensas en el próximo programa en cuanto Álex vea todo lo que ha ocurrido en la otra casa. El que fue tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ pierde los nervios en cuanto ve a su novia intentar borrar todo rastro de su relación: «¡No, no, no, no! ¡No es así», dice Álex mientras ve su novia perdiendo los nervios: «¡No rompas la foto! ¡El anillo no!«. Ante esto, el concursante amenaza con abandonar el reality por ver que su relación está en peligro: «No voy a jugar con mi relación. Me voy para allá«. Fiama, por su parte, se muestra destrozada hablando con Mónica Naranjo en su hoguera y le reconoce que «ahora mismo no quiero estar con él«.