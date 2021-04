Salto en helicóptero, prueba de recompensa y primeros roces: así ha sido el debate de ‘Supervivientes 2021’

‘Supervivientes 2021’ lleva cuatro días en la parrilla televisiva. Fue el pasado jueves cuando Jorge Javier Vázquez dio el pistoletazo de salida a esta nueva edición cargada de sorpresas y novedades. Como viene siendo habitual, los domingos se encargará del debate ‘Conexión en Honduras’, Jordi González, quien este domingo ha estrenado la sección donde se comentará la andadura de los concursantes. Una de las sorpresas de la noche ha sido que Rocío Flores se ha convertido en colaboradora del programa tras su paso el pasado año por el concurso. De hecho, llegó a convertirse en finalista.

Nada más empezar la gala, el presentador ha dado paso a los participantes que se encuentran en la ‘Isla del pirata Morgan’ en la que se encuentra Olga Moreno, pareja de su padre, Antonio David. “La he visto contenta y me ha hecho feliz verla así”, ha dicho la nieta de Rocío Jurado que ha asegurado que va en calidad de tertuliana y no de defensora y que será lo más “objetiva posible con cada uno de los concursantes”. No ha estado sola, su tía, Gloria Camila -también ex concursante-, ha formado parte del grupo de comentaristas.

Nuevo salto en helicóptero

El pasado jueves y por primera vez en la historia de ‘Supervivientes’, la audiencia fue quien escogió qué concursantes saltaban en helicóptero y cuáles se quedaban unos días más en el ‘Barco encallado’. Finalmente, Melyssa Pinto, Tom Brusse, Omar Sánchez, Olga Moreno, Marta López, Gianmarco Onestini, Lola y Alejandro Albalá, cogieron su saco y se convirtieron en concursantes de pleno derecho. Este domingo, han sido los propios compañeros del barco los que han dado dos nombres para que más tarde, los telespectadores votásen la persona que finalmene haría ese nuevo salto en helicóptero.

Tras las votaciones, Antonio Canales y Carlos se han batido el duelo, pero ha sido el bailaor el que se se ha unido a los concursantes que estaban en tierra firme. Cada semana el formato seguirá la misma dinámica hasta que se unifiquen ambos grupos.

La actitud de Olga Moreno

No cabe la menor duda de que Olga Moreno se ha convertido en la concursante estrella del reality. La mujer de Antonio David Flores ha emprendido una nueva aventura en Honduras dejando en España una complicada situación familiar tras el documental de Rocío Carrasco. Sin embargo, conforme han ido pasando los días se ha ido recomponiendo. «Estoy bien y fuerte», ha dicho a Jordi González en directo.

Dentro de tres días se resolverá la duda sobre si Moreno se salva de su primera nominación o por el contrario tiene que dar por finalizada la experiencia que tanto está disfrutando.

Primera prueba de recompensa

Durante la emisión de esta gala se ha podido presenciar la primera prueba de recompensa. ‘Encallados’ contra los concursantes de la ‘Isla del pirata Morgan’. Tras disputar la prueba han sido los segundos los que se han alzado con la victoria tras pasar por un tunel lleno de obstáculos de madera.

La recompensa ha sido una lasagna, pues han tomado la decisión de que querían prescindir de la cerilla que Lara Álvarez también les ha propuesto. En apenas 2 minutos se han comido gran parte del delicioso plato.

Primeros roces de convivencia

Como era de esperar, la convivencia empieza a causar estragos. Han sido los supervivientes que se encuentran en el ‘Barco encallado’ los que han tenido algún que otro roce. Alexia Rivas ha contado a Lara que Sylvia Pantoja no había hablado muy bien de ella. Palabras que la cantante ha negado en todo momento. De hecho, ha tachado a la ex reportera de ‘Socialite’ de «lianta» y de «mentirosa».