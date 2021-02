Sálvame | Anabel Pantoja se entera en directo de que está embarazada

Cuando Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, subía el pasado domingo una fotografía acariciando la tripita de su chica lo que menos se esperaba era que todo el mundo tuviera la palabra ‘embarazo’ en la boca. Si bien la colaboradora no tardó en desmentir la noticia, la historia ha dado un giro sorprendente este lunes. La colaboradora, nada más aterrizar en ‘Sálvame’, se ha hecho un test de embarazo para poner punto final a las especulaciones.

Pero el tiro le ha salido por la culata a la sobrina de Isabel Pantoja y apenas unos minutos antes de finalizar el programa se ha encontrado con que el test que se había realizado al comenzar la tarde había dado positivo. Tras ver el resultado el caos ha sido total y no ha sido hasta casi dos horas más tarde cuando Anabel, a través de su perfil de Instagram, compartía el resultado de una nueva prueba que, esta vez sí, desmentía el embarazo.

A pesar del resultado final, ya fuera de cámara, la tarde ha sido de lo más intensa para la prima de Kiko Rivera e Isa Pi. Tras hacerse el test, se ha guardado en una urna en medio del plató y no ha sido hasta minutos antes de poner punto final al programa del día cuando Carlota Corredera lo ha desvelado. «Estoy nerviosa», decía la gallega segundos antes de darle la vuelta el predictor y descubrir que Anabel Pantoja está embaraza. Las dos rallitas del instrumento así lo revelaban, aunque la sobrina de Isabel Pantoja, con una sonrisa de incredulidad en la cara, no paraba de decir que no podía ser cierto.

«Te juro que no contaba con estas dos rayas», afirmaba, sin poder parar de repetir que «no puede ser». Sin embargo, como Carlota decía instantes antes, si es negativo la prueba puede ser errónea, pero en caso de dar positivo no hay más: está embarazada. Mientras ella no podía dejar de dar vueltas con el rostro descompuesto, el resto de colaboradores no hacían más que felicitarle por la noticia de la ampliación de la noticia que, como ha dejado claro, le ha pillado totalmente por sorpresa, pues incluso ha llegado a pensar que alguno de sus compañeros había trucado la prueba de embarazo. «Sí, claro, lo han puesto con un rotulador», le respondía Lydia Lozano.

Tras conocer la gran bomba, la sevillana contaba el motivo que le llevó a ella y a su chico a subir la polémica fotografía a sus redes sociales. En más de una ocasión le han preguntado si estaba esperando un bebé y ambos querían saber qué diría la gente si eso fuera cierto. «Esto no es posible. Yo subí una foto y la gente decía que estaba embarazada. Así que mi chico me dijo que, tanto que me dicen que estaba embarazada, qué iba a pasar cuando lo estuviera realmente, cómo me llamarían: ¿ballena? ¿ballenato?», confesaba.

Estamos hablando de algo serio. ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Estás pensando que chispea?», quería saber Carlota. «Estoy ahora mismo que se me sale el corazón. El periodo me tiene que venir a primero de mes», seguía Anabel, que continuaba negando lo que para sus comapñeros era una evidencia, «fuera broma. Mi madre, toda mi gente, sabía que esto era un poco para reinvidicar lo que he contado. Te juro que yo no contaba con esas dos rayas. Que no estoy embarazada, que no hay posibilidad».

Finalmente, el post se ha convertido en realidady todo a punta a que en unos meses Anabel Pantoja se convertirá en madre. Un tema al que tendrá que enfrentarse este mismo martes. ¿Se hará otro test para comprobar el resultado?