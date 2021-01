Sálvame | Fayna narra el infierno que vivió con Carlos ‘El Yoyas’: «tuve miedo de morir»

La noticia saltaba a la luz hace un mes, el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria condenaba a Carlos Navarro, conocido popularmente como ‘El Yoyas’ a casi seis años de prisión como autor de siete delitos, seis de ellos contra su exmujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos, menores de edad, de maltrato continuado en el ámbito familiar y otro sobre la nueva. Una sentencia por la que el ex Gran Hermano fue condenado a dos años de ingreso en la cárcel, la prohibición de llevar armas durante cuatro años, cuatro años de alejamiento e incomunicación de su exmujer y sus hijos y otros cuatro de privación de la patria potestad.

El fallo no acababa ahí y es que el juez también le sumaba cuatro delitos de lesiones sucedidas en el ámbito familiar -cada una de ellas sumaba 11 meses de prisión- y la condena de pagar a la nueva pareja de su exmujer 540 euros por un delito leve de amenazas y otros 360 euros a Fayna por un delito leve de vejaciones.

Este jueves, la canaria ha visitado el plató de ‘Sálvame’ donde, ya más recuperada, ha sido muy valiente y ha compartido su testimonio con la idea de evitar que otras mujeres vivan el calvario por el que ella ha pasado. «Llegué a normalizar comportamientos que no son sanos, tóxicos, como no hacer ciertas cosas, no vestir de determinada manera… (…) Eso suele suceder así en este tipo de relaciones tóxicas», ha comenzado relatando la canaria, que ha lanzado un mensaje para todas aquellas mujeres que puedan estar viviendo algo similar: «no van a cambiar». «El amor Disney ha hecho mucho daño, crees que es amor pero no lo es… Esa persona no te está transmitiendo amor real. (…) En el momento en que la otra persona te hace daño o te hace sentir mal… no es amor. Eso lo deben entender otras mujeres. Una pareja te tiene que hacer sentir bien, si no es así ahí no vas a encontrar amor de verdad: sal corriendo».

De todos ellos, Fayna recuerda una agresión que lo cambió todo: «Fue muy agresivo en palabras y golpes, me di cuenta de que quería a un espejismo. Mis hijos lo presencian y ahí se rompío algo. Cuando esta persona me ve echa un trapo me dice: ‘perdona, pero lo has provocado tú’. Estas personas nunca se responsabilizan de su acto, siempre que hacen algo malo te culpan de ello… Eso también machaca psicológicamente y ese día me di cuenta de que no era mi culpa ni lo merecía y ahí se acabo el espejismo que pensaba que era amor».

A pesar de que llegó a esa conclusión, Fayna continúo con él. «Estuve 5 años mas con él, es muy difícil de resumir, pero la dependencia psicológica es brutal. (…) Yo pensé, sobre todo al principio, que era rebelde y que lo podía cambiar. Él decía que nunca se había enamorado antes y era como una especie de reto, como que nadie le había enseñado amar y tal».

Por suerte, fue valiente y puso escapar de ese infierno y ahora lanza su mensaje. «Puedes salir de ahí- A mi se me amenazó muchas veces con salir con las piernas por delante pero ahora camino, corro, bailo y brinco», ha dicho con una sonrisa en los labios. ¿Y dónde se encuentran esas alertas de que al lado hay una persona tóxica? «En el momento en el que coartan tu libertad, de la manera que sea… Los celos no son amor. Él me controlaba con el móvil, sabía las contraseñas de mis redes, un control absoluto. Todo lo que sea no apoyarte, que tu pienses en iniciar cosas en tu vida y que esa persona, en vez de estar a tu lado, te hunda o te corte las alas…», ha recordado sobre su pasado con ‘El Yoyas’. «Teníamos una vida bastante cerrada, no éramos de salir y tal… Conmigo lo tuvo fácil porque mi familia y amigos estaban lejos, es de lo primero que hacen, aislarte de tu entorno. Dejé de hablar con mis amigos y amigas porque sabía que le molestaba que lo hiciera».

La conversación no ha terminado ahí y la ex concursante de Gran Hermano ha dicho que Carlos Navarro era una persona «muy cuidadosa en el sentido de los malos tratos. Paranoica en el sentido de que no se enterase nadie. Lo ultimo que le hacía falta para su imagen pública, yo me moría de vergüenza porque siempre le había defendido y él tenia miedo de que la gente se enterarse y era precavido. Él tenía actitudes violentas y al final de la relación yo me atrevía a alzar la voz me decía que me callase para que no se enteraran los vecinos».

«Me agredía en lugares que no se veían a simple vista. Hay muchas mujeres que saben de lo que estoy hablando», ha dicho mirando a cámara. «He tenido miedo de morir, esta persona es la única persona a la que he tenido miedo. Y he temido por mi vida. Cuando te esta agrediendo y sabes que no te va a soltar…. Tuve mucha suerte. Muchas mujeres no la han tenido, que te caes y te das un mal golpe…», ha seguido, sin poder contener las lágrimas.

Y, a pesar de toda la pesadilla que ha vivido, Fayna tiene algo claro: «nunca le he deseado nada malo. No me sale. Pero a gente de mi alrededor sí, pero no le odio, no le quiero ver nunca más. Eso es todo. No me sale odiar. (…) De alguna manera ya no tengo miedo, pero siempre subyace algo. No sabes cómo la gente puede llegar a reaccionar en un momento dado. tienes que tener un poco de cuidado».

Para terminar, un último mensaje de esperanza: «no todos los hombre son malos. Los hay maravillosos. No vale la pena perder la vida con un hombre que no merece la pena, de verdad», ha sentenciado, recordando que ahora ella vive muy feliz junto a su nueva pareja y sus dos hijos.