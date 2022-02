'Sálvame' le revienta la exclusiva a María José Campanario: la foto más buscada

Las primeras imágenes de Campanario embarazada… Donde no se le veía su tripita

> El pasado miércoles 23 de febrero, salían las primeras fotografías de María José Campanario embarazada en la revista Semana. Sin embargo, destacaba algo por encima de todo. Sí, no se veía la barriguita de la odontóloga y no solo eso, la propia Campanario se estaba tapando la zona más buscada por todos los ojos, su tripa. En las fotos que componen el reportaje, no se ve nada de la barriga de ya cinco meses de embarazada de la mujer de Jesulín de Ubrique .

