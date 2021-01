‘Sálvame’, ¡quien te ha visto y quién te ve! Así han cambiado sus colaboradores

Desde hace 12 años, exactamente el 27 de abril de 2009 que se estrenó en la parrilla de Telecinco el programa ‘Sálvame’ ha venido entreteniendo a millones de espectadores que siguen entusiasmados las aventuras y desventuras de los variopintos colaboradores que se sientan en sus codiciadas sillas. Los hay veteranos, esos que como Lidia Lozano, Kiko Hernández, Mila Ximénez o Belén Esteban llevan formando parte de este espacio desde su nacimiento y han compartido muchas batallas con su carismático presentador habitual, Jorge Javier Vázquez. Otros se han ido incorporando en los primeros episodios, como Kiko Matamoros, llegando más tarde María Patiño o Gema López, hasta tener hoy entre sus compañeros a Anabel Pantoja, Gustavo González o Chelo García Cortes, entre otros. Pero también ha habido tertulianos que se han perdido en el camino, como Karmele Marchante, Rosa Benito o Raquel Bollo.

Muchos nombres conocidos y muchos llantos, polémicas, gritos o carcajadas… El caso es que estas cuatro horas, ahora cinco, que los colaboradores de ‘Sálvame’ comentan, critican, dan noticias o ponen a caldo a quien le toque el turno, son para numerosos amantes de la televisión como un afrodisiaco que les hace pasar las horas vespertinas entre risas y la compañía de estos protagonistas televisivos.

Año tras año, programa tras programa, los ocupantes de las anheladas sillas del espacio de la cadena Mediaset, producido por La Fábrica de la Tele, han ido creciendo y cambiando igual que los contenidos que tratan. Unos se han dejado llevar por el tiempo y lucen arrugas y canas, otros no han querido que la edad se afiance y han optado por hacerse algún retoquito – o varios en alguno de los casos-, para aparecer más lustrosos, más guapos y más lozanos. Si, como Lydia, que aunque dice no haberse tocado en absoluto hay quien no se lo cree, o como Kiko Matamoros, que si nos fijamos en como era antaño y como es ahora se puede asegurar, sin miedo a equivocarse, que es otra persona completamente distinta. El patriarca del clan Matamoros lidera el ranking de los operados y con mucha distancia con el segundo, o mejor dicho la segunda, ya que María Patiño, aunque en menor cantidad, no le va a la zaga en eso de meterse en un quirófano y salir aún más guapa.

A pesar de esta nueva juventud física, todos van sobrados de edad y de sabiduría televisiva. El que más, en cuanto a conocer el medio, es Jorge Javier Vázquez, el presentador, el amo del cortijo, que sabe manejar a sus compañeros como un auténtico maestro. El también ha cambiado bastante, pero conserva esa gracia espontanea y ágil que deja sorprendidos a todos con sus extraordinarias y precisas ocurrencias. Ahora tiene ayuda con dos presentadores que le sustituyen de vez en cuando, Paz Padilla y Carlota Corredera, pero donde esté Jorge Javier que se quiete todo el mundo, él sabe que lo vale y se le nota a distancia.

No nos dejemos en el tintero los cambios de Mila Ximénez, una mujer guapísima desde su juventud que conserva ese sex appeal junto una buena dosis de fuerte carácter. Tampoco de Anabel Pantoja, la sobrina sobrinísima de la ahora vilipendiada Isabel Pantoja, que ha pasado por todas fases habidas y por haber en cuanto a cambios de peso, de tener unos kilitos de más a estar delgada y viceversa. Aunque la báscula no es su mayor enemigo, ya los tiene, y bien guerreros, sentados enfrente en el programa.