‘Sálvame’ revela por qué han salido a la luz las imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco

Este miércoles la revista Lecturas revelaba que entre sus páginas que Antonio David Flores y Marta Riesco viven juntos en Madrid. Paso a paso la pareja ha ido consolidando un amor que el propio exguardia civil negó hace tan solo unas semanas en una rueda de prensa improvisada en la calle. Son muchas las incógnitas que rodean a este nuevo romance que marca el curso de la crónica social de nuestro país este 2022. Durante la emisión de Sálvame, Kiko Hernández ha arrojado luz a todo este asunto y ha revelado algo que probablemente no les guste a sus protagonistas.

¿Han sido improvisadas las fotografías que muestra la publicación? ¿Ha sido obra de Antonio David o, de la periodista? “Esas fotografías se han vendido a través de una agencia que no se encuentra en Madrid. Confirmado”, ha comenzado diciendo el colaborador. Dato que ha dejado perplejos a los colaboradores que se encontraban en el plató, entre ellos Marta López, amiga de Olga Moreno. “Ha sido ella. Lo ha hecho Antonio David a petición de ella. Ella dijo hasta aquí, se acabó ya lo contamos, lo decimos…”, ha explicado Hernández que también ha indicado que llevan viviendo juntos desde «primeros de noviembre».

En estos momentos, Antonio David Flores se encuentra en Málaga en el domicilio de Olga Moreno desde las 14:00 horas, han comentado desde el espacio que este miércoles ha estado presentado por Paz Padilla. Un movimiento que han cuestionado los tertulianos y lo han tachado de “sospechoso”.

Tras salir a la luz esta bomba que ha colocado de nuevo en el ojo del huracán al exmarido de Rocío Carrasco y a Marta Riesco, era Antonio Rossi quien daba a conocer las primeras palabras de la comunicadora después de salir a la luz su nueva ilusión. Ha ocurrido en El programa de Ana Rosa, espacio donde Riesco trabaja, sin embargo no ha estado in situ.

«Me ha dicho que no van a negar la evidencia. Ella es una mujer soltera y él un hombre separado, pasan tiempo en casa de Marta, pero tienen que ser ellos los que cuenten la historia y no los periodistas”, ha comentado Rossi dejando claro que la relación con Antonio David Flores comienza cuando él ha zanjado todo con Olga Moreno». Instantes depués, Marta Riesco volvía a ponerse en contacto con Antonio Rossi para justificar su ausencia en el plató. «No tengo miedo a hablar pero no quiero hacerlo porque no soy personaje público», cuenta Marta a través del periodista.

Olga Moreno, en el punto de mira

La que fuera ganadora de Supervivientes se ha dejado ver mientras bajaba a su negocio para colocar el cartel de: «Cerrado por enfermedad hasta el lunes 17 de enero. Disculpen las molestias». Sin embargo, no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto ante los medios de comunicación.