Samantha Ware da detalles sobre las microagresiones que sufrió de Lea Michele cuando grababan ‘Glee’

Una nueva persona se ha encargado de hablar, y no ha sido bien, de Lea Michele y su paso por la serie ‘Glee’. En esta ocasión ha sido Samantha Ware, quien trabajó con ella en dicha serie y que ha concedido una entrevista a Variety a raíz de un tuit que publicó contra Michele. Ella no es la primera que la acusa de agredirla en el rodaje de la ficción, es más, a tanto ha llegado esto que la propia Lea Michele ha publicado sus disculpas por su comportamiento en el pasado.

Samantha Ware en un fotograma de ‘Glee’

Aunque ella se unió a la ficción en la sexta temporada, notó los desprecios de Lea Michele desde el primer momento, diciendo: «No fue nada gradual. Desde el momento en el que decidió que no le caía bien fue muy evidente». Según ella, desde que interpretó su primer número musical Michele le retiró la palabra, habla de ella a sus espaldas o la miraba por encima del hombro.

«Cuando grabas una escena, a veces la cámara te encuadra y a veces no, pero aun así tienes que estar dentro. La cámara no nos estaba encuadrando pero al parecer yo estaba haciendo la tonta por ahí cuando no estaba dentro de plano, y ella se lo tomó como que le había faltado al respeto», ha contado Ware, que casi es despedida después de que Michele lo pidiera. A pesar de que nadie se quejó de su comportamiento, ni siquiera el director, Michele le habría echado la bronca delante de todo el equipo de extras y bailarines. «Hizo un gesto como diciendo ‘ven aquí’ como cuando una madre llama a su hijo. Dije que no y entonces es cuando amenazó con hacerme perder el trabajo, diciendo que iba a llamar a Ryan Murphy (el director) para que me despidiera».

Samantha Ware en otro fotograma de ‘Glee’

Lejos de ser una experiencia agradable, su paso por ‘Glee’ se convirtió en todo lo contrario por culpa de Lea Michele, que no paraba de hacerle la vida imposible. Pese a todo, no está llamando racista a Michele, porque ella es negra, y es que todo este revuelo se generó después de que la actriz apoyara el movimiento ‘Black Lives Matter’ tras la muerte de Floyd, momento en el que muchos excompañeros hablaron de su agresividad, y no entendían su hipocresía en dicho momento defendiendo una causa como esa. «¿La estoy llamando racista? No. ¿Tiene tendencias racistas? Creo que Lea sufre un síntoma de vivir en un mundo y en una industria cuyos patrones están cortados para las personas blancas», ha seguido diciendo Ware al respecto.

Se hacía la vista gorda

Lo cierto es que lo que más choca de todo esto es que haya pasado tanto tiempo para que se descubra cómo se comportaba Lea Michele en el pasado con sus compañeros de profesión. «Recuerdo que el primer día que dije algo, por desgracia, nadie hizo nada. No le dieron importancia, asumiendo que ella es así«, ha dicho Ware, para después añadir: «Nadie estaba parando estas cosas, lo que es un problema porque el ambiente estaba ayudando a perpetuar el maltrato».