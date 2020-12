Samira y Pavón hablan de «respeto» tras tener relaciones íntimas

Samira y Pavón tuvieron relaciones en el baño de su habitación…o eso es lo que han simulado para seguir haciendo caja a partir de hoy.

Samira y Pavón tuvieron relaciones en el baño de su habitación…o eso es lo que han simulado para seguir haciendo caja a partir de hoy. Se recuerda que en la antedicha estancia no hay cámaras por lo que resulta bastante sencillo simular el acto y hacer pensar lo que no es a todo el mundo.

Pavón indicaba que «tengo un remordimiento de conciencia muy grande que no me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca he pensado que me pudiera pasar algo así. En otra época de mi vida me lo hubiera tomado más a la ligera pero ahora no me siento bien».

«Hemos tenido una convivencia durante todo el concurso. Samira y yo hemos congeniado muy bien, nos queremos mucho y siempre nos hemos tratado con mucho cariño y respeto. Pero el viernes estuvimos bailando, tomando, copas y creo que yo personalmente metí la pata» añadía.

La novia de Pavón, Joi, se lo tomó bastante bien, por no decir demasiado bien, al declarar que «Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada. Estoy tranquila y lo que tenga que hablar lo hablaré. Imagino que estará con la conciencia sabiendo que lo voy a ver. Yo voy a hablar con él. Lo esperaré en casa y lo que tenga que pasar más adelante, ya se sabrá. Primero voy a hablar con él».

Ya veremos en qué queda todo esto y cómo consiguen sacarle partido a una historia de poco recorrido que puede garantizarles estar en los programas de Telecinco durante unos días.

Curiosidades Televisión #Pavón #Samira