Sandra Barneda y Nagore Robles se reencuentran en un plató por primera vez tras su reconciliación

Tras tres años juntas, Sandra Barneda y Nogore Robles pusieron fin a su relación en septiembre de 2019. Sin embargo, parece que la pareja cree en las segundas parte y por eso decidieron retomar su relación cuatro meses después. Las presentadoras fueron pilladas paseando y dándose un apasionado beso por las calles de Madrid. Aunque ninguna de las dos había confirmado hasta ahora su reconciliación, Sandra Barneda y Nagore Robles se han reencontrado en directo en televisión y el tonteo que había entre ambas era más que evidente.

Ha sido en el plató del debate de ‘Las isla de las Tentaciones’ donde la pareja se ha dejado ver en directo pro primera vez desde que volvieron a estar juntas tras su ruptura sentimental. Sandra Barneda recibió a Nagore Robles en el plató para que esta contara novedades sobre el programa que presenta, ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’. Sin embargo, una visita profesional acabó convirtiéndose en un evidente tonteo entre ambas presentadoras que terminaban de confirmar, de esta forma, que estaban juntas.

Nagore Robles y Sandra Barneda en le plató de ‘La Isla de las Tentaciones’ | Foto: Telecinco.es

«Yo vengo porque es San Valentín… y en vez de traer un ramo de rosas traigo un sobre«, bromeaba Nagore Robles al entrara al plató del debate de ‘La isla de las Tentaciones’. Ante estas palabras, Sandra Barneda no se pudo contener y contestó a la colaboradora, reclamándole, de broma, el ramos de rosas que ella esperaba: «No has traído el ramo de flores que yo esperaba… pero has traído un sobre, no sé si será para mi».

Nagore Robles ofrece el trono de ‘Mujere y Hombres y Viceversa’ a Rubén | Foto: Telecinco.es

Cambios en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

El contenido del sobre que llevaba Nagore Robles era para Rubén, tentación en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde le ofrecían ser el nuevo tronista de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’, una propuesta que este aceptó. «Espero que esta vez tengas palpitaciones en el corazón», bromeó Nagore Robles haciendo referencia a una frase que Rubén le dijo a Fani durante su primer beso: «He sentido palpitaciones en el nabo», dijo en aquel momento.

El trono de Rubén no es la única novedad que tendrá ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, durante una semana el programa cambiará de horario y de nombre. «Esta semana es muy especial para nuestro programa, se va a llamar ‘Las tentaciones de Mujeres y Hombres y viceversa’. Tendremos un montón de invitados que están por aquí sentados. Esta semana vamos a ir a las 19h, empezamos el lunes en directo», anunció Nagore Robles.