Sandra Bullock explica por qué no tiene perfiles en las redes sociales

Sandra Bullock ha decidido exponer por qué no tiene perfiles en las redes sociales. La actriz comenta que tras filmar la película La red decidió tomar medidas. Durante una conversación en The Jess Cagle Show, la copresentadora Julia Cunningham le preguntó a la ganadora del Oscar si el thriller de acción de los 90 es la razón por la que no está en ninguna plataforma de redes sociales.

Bullock respondió en broma: «aprendí mucho». Agregó que «conocimos a verdaderos piratas informáticos y recuerdo que la gente decía: ‘¿Eso existe? ¿Crees que podríamos pedir una pizza desde tu computadora?’ Y yo dije, ‘Sí’». La película también fue protagonizada por Jeremy Northam y Dennis Miller y siguió a Bullock como programador de computadoras para una compañía de software. Ella desenmascara una conspiración del gobierno y al mismo tiempo intenta asegurarse de que su identidad no sea borrada de la faz de la Tierra.

En 2018, la madre de dos hijos le dijo a InStyle que no se siente obligada a subirse al carro. «Oh, Dios, me tomaría una copa de rosado y estaría gritando como [una voz difusa], ‘¡Esta no es la verdad!‘». «No ignoro lo que está pasando ahí fuera», agregó. «Miro por encima de los hombros de la gente y digo: ‘¿Qué es esa pequeña viñeta de un gato en un abanico?’. Soy una vaga. Pero voy a seguir adelante y trolear a mis amigos. Una vez que mis hijos lo estén usando, sabré cómo navegarlo. No quiero ser ingenua».

Bullock actualmente protagoniza junto a Channing Tatum, Brad Pitt y Daniel Radcliffe su nueva comedia de acción The Lost City. Ella le reveló a People la semana pasada en la alfombra roja para el estreno de la película que su hija, Laila, y la hija de Tatum, Everly, tuvieron problemas en el patio de recreo del preescolar.

«Channing y yo siempre recibimos llamadas del director de nuestra escuela porque nuestras hijas estaban en la garganta de la otra», contó Bullock al medio. «Ya no es el caso, pero como si uno de ellos estuviera tratando de superar al otro y derribar al otro. Fue hilarante». «No ignoro lo que está pasando allá afuera”, “Así que siempre estábamos rezando para que fuera la hija del otro cuando nos llamaron a la oficina» sentenció. Esperamos tu opinión sobre las declaraciones de la actriz.

