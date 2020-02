Sara Carbonero felicita a su amiga Isabel Jiménez con una fotografía durante su ingreso en el hospital

Parece que la vida de Sara Carbonero se ha ido calmando poco a poco y ahora todo lo malo se ha quedado en recuerdos. En mayo de 2019 la periodista anunció que padecía cáncer de ovarios, una enfermedad contra al que ha tenido que luchar y que ha afrontado siempre con optimismo. En esos momentos tan duros, Sara Carbonero estuvo muy arropada por sus seres queridos y sobre todo por su gran amiga Isabel Jiménez a la que la periodista ha querido felicitar con un emotivo mensaje y una fotografía de uno de esos momentos que han vivido juntas cuando Sara Carbonero estaba ingresada.

«Me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo. Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mí. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo. Tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas», dice Sara Carbonero en su perfil de Instagram.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez ene l hospital | Foto: Instagram

La amistad que la une con Isabel Jiménez parece estar más sólida que nunca y después de casi 10 años juntas se han vuelto inseparables. «Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal. Feliz cumpleaños, comadre», con estas emotivas palabras finaliza Sara Carbonero su felicitación a Isabel Jiménez.

El emotivo mensaje de Beatriz Luego

Desde que Sara Carbonero anunciara su enfermedad han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrarle su apoyo y dedicarle palabras de ánimo y agradecimiento. Uno de los últimos y más emotivos mensajes que ha recibido la periodista ha sido de Beatriz Luengo. La cantante ha confesado en su cuenta de Instagram que le encanta esta red social porque le permite evadirse del «ruidoso caos» de sus días y puede encontrara inspiración en otras personas como es el caso de Sara Carbonero: «Hago una pausa por mi barrio imaginario y me aseguro que mis vecinos están bien, mientras voy descubriendo cómo les ha ido el día, presiono el botón de slow life y me centro sobre todo en las cosas que me inspiran. Una de ellas es Sara Carbonero«.

Beatriz Luengo

«No la conozco personalmente pero puedo intuir su calma, su latido del corazón acompasado con el sonido de las olas portuguesas, su música española sonando en el salón, su olor a limpio y a pureza, la mano dulce sobre la cabeza de sus hijos, su fortaleza inmensa y los millones de ideas de una mujer brillante que no para de emprender. Ella, una MUSA 2020″, con estas palabras, Beatriz Luego ha querido dejar claro su admiración por Sara Carbonero, unas palabras que han emocionado mucho a la periodista. «La inspiración es mutua, querida @beatrizluengo. Como he dicho antes, no tengo palabras y sí muchas lágrimas de alegría. Más que suerte encontrar personas tan bonitas y mágicas como tú. Eres súper generosa», así contestaba Sara Carbonero al emotivo mensaje que iba acompañado de una ilustración de la periodista hecha por Marta Waterme.