Sara Carbonero o cómo conseguir que tu melena crezca en cuestión de instantes

En todas y cada una de sus apariciones públicas, Sara Carbonero consigue sorprender. Ha sido en una última ocasión cuando la periodista ha aparecido en su programa de Radio Marca Que siga el baile, donde se ha convertido en la gran protagonista a raíz de un cambio de imagen totalmente inesperado.

Como no podía ser de otra manera, el primer programa del año ha contado con una de las visitas más especiales. Miguel Ángel Muñoz acudió para promocionar el famoso documental 100 días con la Tata, un homenaje directo hacia su abuela por ser uno de sus apoyos fundamentales desde su infancia. En una charla de lo más entretenida, Sara no pudo evitar emocionarse al recordar el cariño con el que el actor trata a su “tata”, provocando en el espectador un sinfín de emociones positivas y afectivas.

Haciendo gala de su característico estilismo, Carbonero volvió a ponerse frente al micrófono de su programa con una imagen en la que se apreciaba cierto cambio físico, apenas perceptible a la vista. La de Corral de Almaguer lucía su peculiar melena ondulada, aunque unos centímetros más larga que de costumbre. Tan solo unas horas antes, en sus redes sociales publicaba una instantánea con un corte que le llegaba justo por encima del pecho. Pero la sorpresa vino después, cuando casi “por arte de magia” el pelo de la ex de Iker Casillas había crecido hasta 10 centímetros. ¿Cómo lo había conseguido?

Es evidente que resulta bastante tedioso esperar meses y meses a que nuestra melena pase de estar sobre los hombros a tener una longitud pronunciada. Es por ello que cada vez son más las celebrities e influencers que prefieren hacer este cambio de la manera más rápida posible y apostar por la moda de las extensiones, una tendencia que nunca pasa de moda y que a día de hoy apenas es diferenciable con respecto al pelo natural. Un efecto que Sara Carbonero ha conseguido con aún más éxito, teniendo en cuenta que se ha decantado por unas extensiones que alternan distintos tonos más claros, dando una sensación de movimiento y relieve.

Aunque este es el último cambio de look al que se ha sometido la comunicadora, no ha sido el único. Teniendo en cuenta que posee una melena bastante fina, hace ya unos meses la ex del que fuera portero del Real Madrid decidió cortarse unas capas con las que dar volumen a su cabello. Una opción que combina a la perfección con el flequillo tipo cortina que en más de una ocasión ha lucido y que ha aportado más forma a su rostro, dejando a un lado los típicos cortes para dar la bienvenida a la originalidad. De hecho, fue a comienzos del pasado año cuando Sara siguió muy de cerca la afirmación de Coco Chanel “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y quiso dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa con un corte “midi” que resultó ser todo un éxito.