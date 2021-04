Sara Carbonero revela cómo estaba tras ser madre por segunda vez

Después de unos días de descanso con motivo de la Semana Santa, Sara Carbonero ha retomado su actividad laboral en el espacio que presenta en Radio Marca. La periodista ha contado con la presencia de una persona a la que considera una amiga, Sara Sálamo, que ha sido la invitada en “Que siga el baile”. Sálamo ha acudido al programa para hablar de su nueva película, “El año de la furia”, donde comparte cartel con figuras como Daniel Grao o Maribel Verdú.

Al margen de sus proyectos profesionales la periodista y la actriz han aprovechado la ocasión para hablar de una cuestión que ambas tienen en común y que es, sin duda, uno de los aspectos más importantes de su vida: la maternidad. Sara Sálamo siempre ha sido muy sincera sobre esta faceta de su vida, el proceso para convertirse en madre y las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse.

Aunque en una reciente conversación con Toñi Moreno, Carbonero ya insinuó que sus dos embarazos no fueron tan idílicos como la gente podría pensar, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando se ha sincerado por completo. La periodista ha declarado que es una gran admiradora de cómo Sara Sálamo ha afrontado los duros momentos por los que ha pasado en su camino para convertirse en madre: «he aprendido mucho contigo; ella es como un libro abierto, supernatural. Cómo lo cuenta, con normalidad, y hasta dónde ella quiere», ha dicho la periodista, que le ha pedido a Sálamo que explicara cómo había sido para ella el cambio de la maternidad: “tenía muchísima información sobre el embarazo pero nada sobre el posparto: entonces me produjo muchísima tristeza, me sentí fatal», ha revelado la intérprete.

Aunque Sara Carbonero no ha sido tan contundente como la actriz, sí que ha hecho algunas revelaciones al respecto: «es algo que no viene en los libros, pero luego si profundizas el 90% de las mujeres se identifica contigo», ha comentado. La expareja de Iker Casillas ha contado que uno de los peores momentos para ella fue tras dar a luz a su segundo hijo, Lucas, cuando salió de la clínica. Entonces los medios dijeron que estaba estupenda, pero ella no se sentía como tal.

Sara Carbonero ha explicado que para ella fue complicado elegir el look para ponerse ante los medios que esperaban a las puertas del hospital: «más que elegir es descartar, yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal, y estaba horrorosa», ha revelado la periodista.

La manchega hay querido resaltar la importancia del trabajo de concienciación por parte de Sara Sálamo para que la población conozca el lado menos bonito de la maternidad. «Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad», ha sentenciado Sara Sálamo.