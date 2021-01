Sara Carbonero sonríe por fin, por algo muy importante

La pareja de Iker Casillas y Sara Carbonero ha sido una de las más envidiadas. La periodista de ojos enigmáticos de gato, venía a ser la nueva Letizia Ortiz Rocasolano. Con ellas dos, todas las chicas soñaban con tener un novio como ellos. Y es que el príncipe Felipe e Iker Casillas eran no solo dos buenos partidos, nunca mejor dicho, sino como las perfectas parejas para formar una familia. No tenían escándalos públicos, tenían buena imagen, algo que parecía un valor seguro por encima de otros, que parecían que podían salir rana.

Sara Carbonero no está ni para tonterías ni para vaciles

Si bien Sara Carbonero era la apuesta segura de muchos futbolistas para conquistar al bellezón toledano, ella lo tenía claro: no estaba para tonterías ni para vaciles. Lo suyo era la seriedad. De hecho no hay que olvidar que, supuestamente, Sara Carbonero valía un Coca-Cola en el banquillo del Real Madrid para ver quien se la ligaba entre unos cuantos. Entres esos nombres estaba el de Cristiano Ronaldo y el de Iker Casillas. Coca-Cola o no de por medio, lo cierto es que ella supo sentar sus bases y enamorar de verdad, a Iker Casillas. No podía haber chica más guapa, a su alrededor.

Todos los días, de lunes a viernes, a las 15:30 Sara Carbonero aumentaba la luz del informativo con su belleza exótica y sus ojos que parecían penetrarte. De ahí, junto con Shakira, se convirtió en la verdadera estrella del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. El beso de Iker Casillas a su chica confirmando a todo el planeta que era su gran amor ha quedado para los anales de la historia. Ha sido uno de los momentos más románticos que se han protagonizado en la historia de la televisión.

