Sara Sálamo responde a la pregunta de Broncano sobre sexo: «Isco y yo somos activos y muy competitivos»

El programa presentado por David Broncano, ‘La Resistencia’, retoma su ‘nueva normalidad’ después de haber seguido activo durante el estado de alarma realizando entrevistas por videollamada y posteriormente con una única persona sentada en el público. Y este pasado lunes ha recibido ya en plató a Sara Sálamo, que acudía en calidad de escritora para presentar su primer libro: ‘El ocaso del mono que arañaba la pared’.

Y aunque hizo su correspondiente promoción, como todas las entrevistas de Broncano, esta acabó yendo por otros derroteros y terminó con las dos preguntas del millón. La primera de ellas y la menos comprometida: ¿Cuánto dinero tiene Sara Sálamo en la cuenta corriente en ese preciso momento? La actriz no tuvo ningún problema en confesarle que sobre unos 12.000 euros. «Ahora estoy un poco tiesa, me he gastado mucho dinero», dice sobre la publicación de su libro. Eso sí, Sálamo espera reponerse pronto porque todavía está esperando el pago de dos trabajos que realizó hace tiempo.

Y tras esta pregunta que sin duda la que más veces se ha quedado sin repuesta en el programa: ¿Cuántas veces ha tenido sexo Sara Sálamo en los últimos 30 días? Y la ahora escritora no ha dudado en responder con mucha naturalidad sobre su vida sexual con Isco Alarcón: «Somos activos y muy competitivos«, reconocía.

Isco Alarcón celebra su segundo aniversario con Sara Sálamo

Pero no solo eso, Sara Sálamo no dudó en confesar que ella y el futbolista, conocedores de que se iba a hacer esta pregunta, se había propuesto el reto de hacerlo una vez al día con el único fin de poder decirlo en el programa: «Isco y yo no queríamos venir aquí hasta que pudiéramos decir que lo hacemos una vez al día, pero nos hemos quedado a medias».

Sara Sálamo confiesa cual es su verdadero nombre

Pero la cosa no se quedó aquí, sino que la actriz también desveló un dato sobre ella que muy pocos saben y que ha dejado a sus fans con la boca abierta. El nombre de Sara Sálamo es en realizar una versión acortada de su verdadero nombre y que escogió antes de dar el sato a la fama. «Yo antes no me apellidaba así«, le confesó a Broncano. El motivo habría sido que su madre, Alexia Díaz Sálamo, se invirtió los apellidos y ella decidió quedarse con el segundo, Sálamo, pero en realidad su nombre es Sara Concepción Díaz.