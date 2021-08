Saray de MasterChef, sentencia a dos reinas de ‘Drag Race’: «Pederastia y satanismo»

La concursante más polémica de ‘MasterChef’…

> Aunque no fuerais seguidores de MasterChef siempre hay un momento del concurso que puede convertirse en viral. Hace ya muchos años, todo el mundo hizo sus bromas y sus ‘memes’ con el famoso ‘León come gamba’. Lo que no se esperaba este participante es que habría alguien que años después subiría la apuesta y presentaría un plato aún más desagradable. Hablamos de Saray Carrillo, una de las concursantes más polémicas de la edición de 2020.

Siguiente: Esto es lo que hizo para entrar en la lista negra de MasterChef