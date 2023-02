Sasha Walpole comenta cómo perdió la virginidad el príncipe Harry

Sasha Walpole ha dado un paso al frente para reconocer que el príncipe Harry perdió su virginidad con ella y no con una señora mayor como declaró.

La declarante tiene apenas dos años más que Harry. La citada solía trabajar como moza de cuadra para el entonces Príncipe Charles en su propiedad de Gloucestershire, Highgrove House, y ahora se gana la vida como excavadora de arado industrial, dice que era amiga de Harry en ese momento y que sabía él durante años.

El 21 de julio de 2001 dice que invitó a Harry al pub Vine Tree para celebrar su cumpleaños número 19, durante el cual, afirma, él la invitó a fumar un cigarrillo en el campo adyacente tal como lo describió en sus memorias. Así es como lo describe Walpole «empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido».

Ella agrega «fue instantáneo, ardiente, wham bam, entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que no debería estar sucediendo». Walpole también dice que él no lo hizo como si fuera virgen y ella no tenía idea de que lo fuera. Todo el asunto, afirma, duró unos 5 minutos en total.

Después, Walpole dice que sí le dio una palmada en el trasero como él escribió en el libro, diciendo que solo era una broma descarada, ya que ella trabajaba con caballos y lo encontraba divertido. Es interesante, Walpole había sido fotografiada con Harry en esa época aunque, en estas fotos, parece estar coqueteando y jugando con otras chicas no tanto con ella.

Recordarás, cuando salió a la luz este dato sobre su primer revolcón, cuando comenzaron a filtrarse extractos de su libro, hubo una gran especulación de que podría haber estado con la legendaria Elizabeth Hurley, a pesar de que ella lo negó por completo. Ahora, Walpole está revelando sus entrañas a los medios británicos haciendo una entrevista con el Daily Mail y diciendo que en realidad estaba molesta por la revelación de Harry sobre su breve cita. Ella dice que había guardado su secreto durante años, y está avergonzada de que haya sacado a la luz su negocio.

