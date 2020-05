Scott Disick y Sofia Richie han roto tras tres años juntos

No son buenos tiempos para Scott Disick. El que fue marido de Kourtney Kardashian vuelve a estar de nuevo soltero tras haber terminado su relación con Sofia Richie después de tres años juntos. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto todavía, una fuerte cercena a la ya expareja se lo ha confirmado a E! News, portal de noticias de la cadena que emite ‘Keeping Up With The Kardashians’ y que siempre suele adelantar primicias sobre la familia que son ciertas, como las rupturas de Khloé Kardashian y Tristan Thompson.

«Están técnicamente separados, pero Sofia ha estado en contacto con Scott«, explica la mencionada fuente. «Sofia cree que Scott tiene mucho con lo que lidiar ahora mismo y que lo mejor para ellos es que estén separados para que él se pueda centrar en sí mismo», y añade: «Ella solo está buscando lo mejor para él y la decisión de separarse fue principalmente por su parte. Sofia ha estado pasado tiempo con su familia y se ha llevado la mayor parte de sus cosas de la casa de Scott».

Scott Disick y Sofía Richie disfrutan de la playa de Miami

Scott Disick está atravesando, desde antes del confinamiento, algunos problemas psicológicos a los que y tuvo que hacer frente en el pasado. Por este mismo motivo está buscando una clínica en la que pueda ser ayudado y tratado pero sus malas experiencias en el pasado están haciendo que esto se retrase más de lo normal. El empresario asegura que en el pasado en algunas clínicas se aprovecharon de él por el simple hecho de ser quien es, un miembro más de la familia Kardashian-Jenner.

Scott Disick y sus problemas de salud mental

Esta no sería la primera vez que Scott Disick y Sofia Richie ponen fin a su relación y, de hecho, la propia fuente no descarta que vuelvan a retomarla dentro de un tiempo. Mientras tanto, esto será así hasta que el Estado de California recupere la normalidad tras la situación en la que se encuentra por el coronavirus.

Kourtney Kardashian, Sofia Richie y Scott Disick de vacaciones en el Cabo de San Lucas en México 2018

Según ha confirmado otra fuente para Page Six, Kourtney Kardashian podría también tener algo que ver en esta nueva ruptura sentimental: «No se lo hizo fácil a Sofia y una persona solo puede tolerar esa clase de trato por un tiempo«, asegura. De hecho, el pasado martes 26 de mayo las hermanas Kardashian y todos sus hijos celebraron junto a Scott Disick su 37 cumpleaños en su mansión de California, a pesar del confinamiento.