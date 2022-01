Se resuelve la gran incógnita sobre la situación de Isabel Pantoja

El estado de salud de Isabel Pantoja ha sido uno de los temas que más presente ha estado en las parrillas televisivas durante los últimos días. Los continuos reproches de Kiko Rivera, la reciente muerte de doña Ana y la próxima emisión de la docuserie de Julián Muñoz han sumido a la tonadillera en la más absoluta tristeza, llegando incluso a pedirle a su hija que no visitara Cantora pese a ser Navidad. Por este motivo, en el último fin de semana algunos colaboradores de Viva la vida no pudieron evitar mostrar su preocupación ante la salud de la cantante, ya que algunos de sus seres queridos han asegurado que se complica por momentos.

Aprovechando su aparición en el programa de los fines de semana de Telecinco, Asraf Beno ha querido aclarar cuál es la situación actual de Isabel Pantoja y cómo ve lo ocurrido desde su punto de vista. Y es que teniendo en cuenta que él es el fiel compañero de Isa Pi, no cabe duda de que sabe de primera mano los cambios que ha experimentado la tonadillera: “No está en buena situación pero tampoco es tanto como la pintan”, aseguraba el exconcursante de Gran Hermano VIP ante las preguntas constantes de Emma García. No obstante, el colaborador ha querido dejar claro que su suegra se encuentra “en una situación delicada” pero confirma que desconoce si ha empeorado o sigue en el mismo punto que hace unos días.

Pese a que se había confirmado que había sido la cantante quien se había puesto en contacto con su hija en vísperas de Navidad para avisarle de su situación, Asraf ha querido desmentirlo al contar que fue al revés, habiendo sido Isa Pi quien se puso en contacto con su madre durante la pasada tarde del sábado para interesarse sobre si era cierto todo lo que estaba diciéndose: “Isa ha hablado con ella. Está todo controlado, pero no está bien del todo”, finalizaba. Además, ha desvelado que en estos momentos tan difíciles, la artista está contando con el apoyo de su hermano Agustín: “No está sola, está con Agustín todo el día y cuida de ella”, añadía. Aunque por su parte, Marisa Martín Blázquez no ha dado su brazo a torcer a la hora de reforzar la idea de que Isabel necesita ayuda tras haber vivido “un momento crítico”: “Fue alarmante en el momento y se decidió que se controlara, venía derivada de una situación de hace tiempo”, contaba.

Quien sí ha querido posicionarse a favor del relato de Asraf ha sido Kiko Matamoros. El colaborador de Telecinco ha intervenido para dar su opinión y quitar hierro al asunto que gira en torno a la que fuera esposa de Paquirri: “Se ha dramatizado en exceso. El miércoles por la noche tuvo una crisis de ansiedad y se pudo interpretar como un intento de autolisis pero no es cierto. Entró en una crisis de nervios y Agustín avisó a una amiga de la familia y ésta se pone en contacto con el médico de confianza. Se ha modificado la dosis de los medicamentos que estaba tomando”, confirmaba. Un discurso que dista mucho del que daba durante la pasada noche en Sábado Deluxe Luis Rollán, cuando daba a entender que la situación estaba fuera de control: “Yo no me atrevo a ponerle un nombre a cómo está”, decía.