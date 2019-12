Se revelan nuevos detalles de la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet

María Teresa Campos y Bigote Arrocet han roto y fue Terelu Campos la encargada de leer un comunicado de su madre en el que explicaba la situación en la que se encontraba pero sin dar más detalles. Como es normal, poco se sabe por el momento sobre esta ruptura, pero sí que empiezan a salir informaciones sobre las razones por las que podría haberse producido y demás aspectos que llaman la atención.

Antonio Rossi explicaba en ‘El programa de AR’ algunas de las informaciones que tenía: «Ella se lo da generosamente a sus hijas para que lo cuenten en el programa. La relación se rompe antes del 10 de diciembre. A finales de noviembre ya estaba rota. Por lo que yo sé, es verdad que el comunicado es unilateral, lo lanza María Teresa y a él le pilla en Londres sin saber que se iba a emitir el comunicado». Sin duda, se trata de algo llamativo puesto que al humorista le ha cogido por sorpresa.

María Teresa Campos y Bigote Arrocet celebrando la Nochebuena

Además, el colaborador continuaba diciendo: «Reitera el momento tan difícil ‘para mí’ por lo tanto para el otro no lo sabemos. Aquí hay un momento en el que Edmundo puede hacer su vida, hacer lo que quiera, pero si al final ella admite determinado tipo de cosas pero está en compañía pues bien. Pero si la compañía no existe, Edmundo está fuera mucho tiempo, cuando ya está dedicado a otras cosas pues ella dice esto se acabó. La crisis viene desde el viaje ese del verano, cuando él se va a Chile y tarda mucho en volver».

Más detalles interesantes

Otro aspecto que llama la atención es que, al parecer, Edmundo Arrocet ha felicitado la Navidad a la gente de su entorno con el villancico que cantaba con María Teresa Campos, así como a una de las hijas de la presentadora hace tan solo una semana. Algo cuanto menos extraño. Por su parte, Pepe del Real hablaba de Carmen Borrego: «Me dice que estos días van a estar muy pendientes, que estos días no van a estar aquí ni ella ni Terelu, así que entiendo que se irán con su madre no sé si a Málaga o pondrán tierra de por medio»

Bigote Arrocet y María Teresa Campos pasean por Málaga en vacaciones

A su vez, Beatriz Cortázar hablaba de la otra parte: «A Edmundo también le vamos a escuchar, seguramente Edmundo haga un reportaje en fechas próximas y aquí hay dos versiones. No hay un comunicado de la pareja, hay un comunicado solo de María Teresa. Hay quien dice que Edmundo sabía que la relación estaba mal pero no hasta el punto de enviar un comunicado y anunciar una ruptura definitiva, porque no era la primera vez que él se iba de casa».