«Se tomó 32 pastillas»: Sálvame defiende a toda costa el intento de suicidio de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco no intentó suicidarse

> Han pasado más de dos semanas desde que se estrenara el primer episodio del documental de Rocío Carrasco, pero el interés por conocer el testimonio de la hija de la Más Grande después de veinte años en silencio, no se ha esfumado. Y mucho menos ahora, que son muchos los profesionales de los medios de comunicación que intentan desmontar su discurso. Fue durante el primer capítulo del documental cuando Rocío narró los malos tratos que sufrió durante su relación con Antonio David Flores.

La gente se preguntaba por qué la mujer de Fidel Albiac había decidido narrar sus hechos ahora. Una pregunta que la opinión pública obtuvo respuesta inmediatamente. Sus declaraciones dejaron a la audiencia, de piedra: aseguró que intentó quitarse la vida en verano de 2019, y que necesitaba compartir su historia con el mundo para acabar de una vez por todas con sus demonios.

“Yo vengo de estar hundida durante mucho tiempo (…), y de repente me llega esa noticia (que Antonio David participaría en Gran Hermano Vip 7), y cuando me llega por mi cabeza empiezan a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento que era mi hija en el plató defendiendo a su padre. Yo no veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012. No estaba preparada, pero mucho menos para ver lo que iba a defender. No quería seguir viviendo en esas circunstancias, y ese día, el 5 de agosto de 2019 decidí que no quería seguir viviendo”, explicó Rocío Carrasco. Pero todo ha saltado por los aires: El mundo ha hecho públicos unos informes que lo niegan todo.

