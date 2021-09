Secret Story | Del adiós de Chimo Bayo a las lágrimas de Isabel Rábago

Los habitantes de ‘Secret Story’ llevan juntos una semana, pero ha demostrado ser tiempo más que suficiente para que surjan los primeros roces. No solo entre los concursantes, también entre estos y el mundo exterior. Las palabras de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos, han enfadado a las hijas de la periodista y esta tarde Terelu ha protagonizado junto al cómico un momento de lo más tenso en la primera parte del programa.

Ya entrada la noche, la casa del reality de Telecinco ha vivido su primera noche de expulsión, una decisión que estaba entre Cristina Porta y Chimo Bayo. Si bien la presentadora tenía claro que sería ella quien tendría que hacer las maletas y marcharse, finalmente la audiencia ha decidido que el dj era el elegido para poner punto final a la experiencia. Pero antes de volver a la realidad el valenciano ha tenido que contar su secreto, el que ha guardado con celo durante estos días.

Él era quien había obrado el milagro, una sorprendente confesión que ha narrado así. «En el año 1993 recibí una llamada de mánager para ver a un chico que le habían diagnosticado cáncer y lo daban por perdido. Le quedaba un mes de vida o algo así. Él tenía una foto de Jesucristo y una mía. Era seguido mío, un chaval muy joven. Es una de las cosas más impactantes que he hecho», ha contado con emoción.

«Sus padres estaban ahí, yo llegué, asustando, con la idea de que iba a despedirme de un chico. Nos quedamos en la habitación encerrados, estuvimos hablamos durante media hora porque a mí me imponía mucho la cuestión. Él estaba con un cáncer incurable y estuvimos ahí, le regalé camisetas mías, estuvimos hablando… Y al poco tiempo me llamaron sus padres y me dijeron que se había salvado cuando le daban por perdido totalmente. Desde entonces hemos mantenido el contacto, he estado en su boda, en el bautizo de su hijo y es una de las cosas más bonitos que me han pasado en mi vida, además de mi carrera. Ahí pone milagro pero no sé qué fue realmente».

Cristina, en el centro de la polémica

A pesar de que Cristina Porta se ha librado de la expulsión, se ha convertido en una de las protagonistas de la noche al haber protagonizado una polémica junto a Jorge Javier Vázquez. La periodista se ha tenido que enfrentar a las opiniones que sus compañeros tienen sobre ella, terminando por calificar a sus compañeras de «falsas». «En la vida real hay gente muy falsa pues aquí también hay gente muy falsa, como Fiama», ha dicho literalmente Porta, que ha destacado que «como siempre, no hay ni un chico que me nominara».

Una teoría que Jorge Javier le ha pedido que explicara, aunque ella no ha querido ser clara del todo. «No te lo voy a decir, pero llama la atención la estadística. ¿Tú qué crees? Cuando quieres te mojas….», ha respondido al presentador, que sin pelos en la lengua le ha dicho: «Tú quieres que te diga que las tías te tienen envidia».

Una actitud que no la ha ayudado, pues al final de la noche ha vuelto a ser nominada junto a Emmy, Miguel y Bigote Arrocet.

La dura confesión de Isabel Rábago

Tampoco ha sido una noche sencilla para Isabel Rábago, que en cierto momento de la noche ha tenido una acalorada discusión con Frigenti, que la ha acusado de haber sido mala con él. Pese a no haber resuelto el conflicto, la periodista ha querido asegurar que se siente muy bien dentro de la casa y es que en el exterior ha pasado un año muy complicado por un tema de acoso.

«Estoy feliz en esta casa», ha comenzado diciendo sin poder contener las lágrimas. «Porque me siento muy libre y muy segura. Estoy siendo muy feliz aquí y no tengo que estar dando explicaciones ni mandando mensajes de dónde estoy localizada porque una persona me tiene amenazada de muerte», ha narrado la periodista de ‘Ya es mediodía’, dejando a todo el mundo con la boca abierta, también al presentador, que pensaba que era un tema del pasado. «En junio gané un juicio y tuve que enfrentarme a un juicio penal de una persona que estaba en prisión. Ha sido un año muy complicado y estoy muy feliz aquí», ha añadido Isabel, que aunque confiesa que todo ha terminado es un asunto «muy complicado porque no quieres tener miedo, pero te cambia tu vida».